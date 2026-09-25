Marabraz reabre loja no Centro de Cotia após meses fechada

A informação sobre a reabertura foi obtida pelo Cotia & Cia. Com a retomada, a loja volta a receber consumidores após cerca de oito meses sem atendimento

Imagem concedida ao Cotia & Cia

A loja da Marabraz em Cotia será reaberta neste sábado (26), a partir das 9h, depois de permanecer fechada desde janeiro de 2026. A unidade está localizada na Rua Senador Feijó, 329, no Centro.

A informação sobre a reabertura foi obtida pelo Cotia & Cia. Com a retomada, a loja volta a receber consumidores após cerca de oito meses sem atendimento.A reabertura acontece enquanto a Marabraz passa por um processo de recuperação judicial. A rede informou à Justiça um passivo de aproximadamente R$ 140 milhões e declarou que enfrenta restrições de liquidez, que afetaram parte de suas operações.