Celular ao volante: câmeras com IA registram 930 infrações em um mês na Raposo Tavares

Duas câmeras equipadas com inteligência artificial registraram 2.316 infrações de trânsito em apenas um mês na Rodovia Raposo Tavares. Os equipamentos estão instalados nos quilômetros 17 e 18, já na cidade de São Paulo, em um trecho de grande circulação para quem utiliza a rodovia no deslocamento entre Cotia, Osasco e a capital paulista.



Falta de cinto lidera autuações



A maior parte das multas registradas no primeiro mês foi provocada pela falta do cinto de segurança. Foram 1.386 autuações, cerca de 60% do total.



Desse número, 779 envolveram motoristas e 607 passageiros. Pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), deixar de usar o cinto é uma infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.





Celular ao volante também é fiscalizado



As câmeras registraram ainda 930 infrações relacionadas ao uso de celular ou fones de ouvido durante a condução.



Entre os casos estão 579 motoristas flagrados manuseando o aparelho, 256 segurando o celular, 94 ocorrências relacionadas à utilização do telefone e um caso envolvendo o uso de fones de ouvido.



Dirigir segurando ou manuseando o celular é considerado infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH.



IA identifica, mas agente confirma a infração



Apesar de utilizar inteligência artificial, o sistema não aplica a multa sozinho. As câmeras captam as imagens e o software identifica situações que podem caracterizar infrações.



Os registros são encaminhados para análise da Polícia Militar Rodoviária. Um agente verifica a imagem e confirma se a conduta realmente configura uma infração antes da emissão da autuação.



Os equipamentos conseguem fazer registros durante o dia e à noite, inclusive de veículos em movimento.



Tecnologia deve ser ampliada



Antes do início das multas, as câmeras passaram por uma fase de testes. Em um período de 72 horas, foram identificados aproximadamente 1 mil possíveis casos de falta de cinto e uso de celular.



Naquele momento, os registros ainda não geravam autuações porque o sistema estava em fase de testes e integração com a Polícia Militar Rodoviária.



A tecnologia começou a ser instalada em março e está presente nos dois sentidos da rodovia. A Ecovias Raposo Castello também já informou que pretende ampliar o uso das câmeras com inteligência artificial para outros pontos da Raposo Tavares e para a Rodovia Castello Branco.







As câmeras começaram a gerar autuações em 3 de agosto, segundo dados divulgados pela Polícia Militar Rodoviária. A tecnologia é utilizada principalmente para identificar a falta do cinto de segurança e o uso de celular durante a condução.