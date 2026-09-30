Projeto homenageia Almir Rodrigues com título de Cidadão Cotiano por sua trajetória política

Atualmente, Almir está licenciado do cargo até 3 de outubro; projeto foi apresentado na sessão desta terça-feira (29) por dois vereadores

Foto: Câmara de Cotia





Projeto de Decreto Legislativo nº 46/2026, de autoria dos vereadores Caio Reis e Sérgio Folha. A proposta, que ainda não foi votada, destaca sua atuação política em diferentes cargos públicos no município. O vereador Almir Rodrigues pode ser homenageado com o título de Cidadão Cotiano, por meio dode autoria dos vereadores Caio Reis e Sérgio Folha. A proposta, que ainda não foi votada, destaca sua atuação política em diferentes cargos públicos no município.

Atualmente, Almir está licenciado do cargo até 3 de outubro para tratar de assuntos particulares. Durante o período de afastamento,, que também é um dos autores da homenagem.A justificativa do projeto destaca a trajetória de Almir Rodrigues na vida pública de Cotia, com atuação por quase três décadas no Legislativo e no Executivo municipal. A homenagem, se for aprovada, será formalizada com a entrega de um diploma pela Câmara Municipal.