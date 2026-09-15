Procon de Caucaia do Alto passa a atender em novo endereço a partir desta quinta-feira

Nesta quarta (16), atendimento será suspenso excepcionalmente na unidade

Foto: Prefeitura de Cotia





A unidade do Procon de Caucaia do Alto passa a funcionar em novo endereço a partir desta quinta-feira (17). O atendimento será realizado na Rua Benedito Pires da Silva Sobrinho, nº 157, no Jardim Planalto.

Em razão da mudança, excepcionalmente nesta quarta-feira (16), não haverá atendimento na unidade de Caucaia do Alto.Durante a suspensão, moradores que precisarem dos serviços do Procon poderão procurar a unidade de Cotia, localizada na Rua Jorge Caixe, nº 306, térreo.