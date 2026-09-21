Acidente envolvendo três carros deixa dois mortos e dois feridos em Taboão da Serra

Colisão aconteceu na madrugada desta segunda-feira (21); motor de um dos veículos se desprendeu com o impacto e atingiu outro carro que passava pelo local

Foto: Reprodução

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente envolvendo três carros na madrugada desta segunda-feira (21), em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. A colisão ocorreu na Avenida Taboão, no cruzamento com a Avenida Campinas, no sentido Embu das Artes.

Duas pessoas morreram no local



As duas vítimas fatais estavam na Fiat Strada. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Geral do Pirajussara (HGP). Uma delas teria sido levada em estado grave.



Até o momento, as identidades das vítimas não foram divulgadas.



Avenida foi interditada durante o atendimento



Equipes de emergência foram mobilizadas durante a madrugada para atender à ocorrência. A Avenida Taboão precisou ser interditada nos dois sentidos para o trabalho de resgate e atendimento às vítimas.



Por volta das 6h20, os veículos já haviam sido retirados da via, que foi liberada nos dois sentidos. O trânsito voltou a fluir normalmente.





Texto com informações do portal O Taboanense

Segundo informações iniciais, o acidente começou com a batida entre um Peugeot e uma Fiat Strada. Com a força do impacto, o motor da Strada se desprendeu e atingiu uma Fiat Toro que passava pela avenida.