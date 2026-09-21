Defesa Civil renova alerta de chuva forte e Cotia deve ter novos temporais; veja a previsão

Previsão indica chuva, trovoadas, rajadas de vento e queda nas temperaturas; Região Metropolitana pode acumular até 90 milímetros durante o período de instabilidade

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A previsão do tempo para Cotia reforça o cenário de instabilidade apontado pela Defesa Civil. Nesta segunda-feira (21), a cidade deve ter sol entre nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas à noite. A temperatura varia entre 16°C e 28°C, com previsão de 0,4 milímetro de chuva e 58% de possibilidade de precipitação.



Previsão para Cotia

Segunda (21): 16°C a 28°C - pancadas de chuva e trovoadas à noite; 0,4 mm.

Terça (22): 15°C a 23°C - chuva durante o dia e à noite; 15,4 mm.

Quarta (23): 12°C a 15°C - chuva durante todo o dia; 6,9 mm.

Quinta (24): 13°C a 17°C - muitas nuvens, sem chuva significativa prevista.

Sexta (25): 14°C a 23°C - sol entre muitas nuvens, sem chuva significativa prevista.

Com o solo ainda encharcado pelas chuvas dos últimos dias, a combinação entre a previsão para Cotia e o alerta estadual exige atenção redobrada dos moradores, principalmente em áreas que já registraram alagamentos, enxurradas ou problemas relacionados à elevação de rios e córregos.

Na terça-feira (22), a instabilidade aumenta. A previsão indica sol e chuva ao longo do dia, com chuva também durante a noite, temperatura entre 15°C e 23°C e acumulado estimado em 15,4 milímetros, com 96% de chance de precipitação. Também há possibilidade de rajadas de vento de até 44 km/h.Na quarta-feira (23), o cenário fica ainda mais chuvoso em Cotia. A previsão aponta chuva durante todo o dia, com temperatura entre 12°C e 15°C, acumulado de aproximadamente 6,9 milímetros e 99% de chance de chuva. As rajadas de vento podem chegar a 39 km/h.A partir de quinta-feira (24), a previsão indica redução das chuvas, com períodos de sol entre muitas nuvens e sem acumulado significativo previsto. As temperaturas devem ficar entre 13°C e 17°C.