Vídeo: mulher é flagrada jogando fezes dentro de igreja em Ibiúna

Câmeras de segurança registraram o momento em que a mulher entra no templo com uma mochila e despeja o conteúdo de uma garrafa sobre uma cruz

Imagem: Redes sociais

Uma mulher foi flagrada por câmeras de segurança despejando fezes sobre uma cruz dentro da Igreja Nossa Senhora das Dores, conhecida como Igreja Matriz de Ibiúna. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (14), por volta das 9h40, na Praça da Matriz, no Centro da cidade.





Veja o vídeo abaixo:









As imagens, registradas pelas próprias câmeras de segurança da igreja, mostram a mulher entrando no templo com uma mochila. Em seguida, ela retira uma garrafa da bolsa, abre o recipiente e despeja o conteúdo sobre uma cruz.Logo depois, uma mulher que deixava a igreja percebe a situação e se assusta com o que havia sido jogado sobre o objeto religioso.Segundo Sue Moraes, responsável pela pastoral da comunidade, a mulher apontada como autora da ação foi identificada. O marido de Sue, que é policial, esteve no local e conversou com a suspeita, que negou ter cometido a ação.Ainda de acordo com a responsável pela pastoral, a mulher não era conhecida pela comunidade e não costumava frequentar a igreja.