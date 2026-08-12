Pneu da viatura fura, PM para em borracharia e prende o próprio dono em Itapevi

Policiais pararam em uma borracharia no Jardim Aurora e descobriram, após pedido do próprio comerciante, que havia um mandado de prisão contra ele

Foto: PMSP

Uma parada inesperada para consertar o pneu da viatura terminou com a prisão de um homem procurado pela Justiça em Itapevi, na noite de segunda-feira (10).

Policiais militares da 3ª Companhia do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) estavam a caminho de uma ocorrência quando perceberam que um dos pneus da viatura havia perdido pressão. Para garantir a segurança do deslocamento, a equipe parou em uma borracharia na Avenida Carolina de Abreu Paulino, no Jardim Aurora.Durante o atendimento, o próprio proprietário do estabelecimento pediu aos policiais que consultassem seus dados nos sistemas da corporação para verificar se havia alguma pendência judicial em seu nome.A consulta realizada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) apontou a existência de um mandado de prisão em aberto contra o comerciante pelos crimes de lesão corporal e ameaça, previstos nos artigos 129 e 147 do Código Penal.Diante da confirmação da ordem judicial, os policiais deram voz de prisão ao homem e o encaminharam ao Distrito Policial Central de Itapevi.A autoridade policial de plantão tomou conhecimento da ocorrência, ratificou o cumprimento do mandado e adotou as medidas legais.O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.