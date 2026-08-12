Pneu da viatura fura, PM para em borracharia e prende o próprio dono em Itapevi

Policiais pararam em uma borracharia no Jardim Aurora e descobriram, após pedido do próprio comerciante, que havia um mandado de prisão contra ele
|Foto: PMSP
Uma parada inesperada para consertar o pneu da viatura terminou com a prisão de um homem procurado pela Justiça em Itapevi, na noite de segunda-feira (10).
Policiais militares da 3ª Companhia do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) estavam a caminho de uma ocorrência quando perceberam que um dos pneus da viatura havia perdido pressão. Para garantir a segurança do deslocamento, a equipe parou em uma borracharia na Avenida Carolina de Abreu Paulino, no Jardim Aurora.
Durante o atendimento, o próprio proprietário do estabelecimento pediu aos policiais que consultassem seus dados nos sistemas da corporação para verificar se havia alguma pendência judicial em seu nome.
A consulta realizada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) apontou a existência de um mandado de prisão em aberto contra o comerciante pelos crimes de lesão corporal e ameaça, previstos nos artigos 129 e 147 do Código Penal.
Diante da confirmação da ordem judicial, os policiais deram voz de prisão ao homem e o encaminharam ao Distrito Policial Central de Itapevi.
A autoridade policial de plantão tomou conhecimento da ocorrência, ratificou o cumprimento do mandado e adotou as medidas legais.
O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.