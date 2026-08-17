Pedestre é encontrado morto às margens do Rodoanel em Osasco

Corpo foi localizado abaixo de uma ponte, na altura do km 24; faixa da pista interna chegou a ser interditada

Foto: Artesp

Uma pessoa foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (17), às margens do Rodoanel Mário Covas (SP-021), na altura do km 24, em Osasco.

Segundo informações do Centro de Controle Multimodal (CCM) da Artesp, a ocorrência foi registrada por volta das 6h25, no sentido interno da rodovia. Quando a equipe chegou ao local, encontrou a vítima, caída abaixo de uma ponte e já sem sinais vitais.Um médico esteve no local e confirmou o óbito às 6h45. A Polícia Militar Rodoviária também compareceu à ocorrência para preservar a área e aguardava a remoção do corpo por uma funerária.A faixa 2 da pista interna precisou ser parcialmente interditada durante o atendimento. Por volta das 8h, o trecho apresentava cerca de 1 quilômetro de congestionamento, entre os km 25 e 24.