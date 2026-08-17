Motorista é preso com quase meia tonelada de maconha que seria levada para Cotia

Homem foi abordado em Ourinhos após fugir por cerca de 30 quilômetros; segundo a polícia, droga saiu de Teodoro Sampaio e tinha Cotia como destino

Foto: Reprodução / TV Globo

Um motorista de 34 anos foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (17), em Ourinhos (SP), transportando quase meia tonelada de maconha que, segundo a Polícia Rodoviária, tinha Cotia como destino.

A ocorrência começou após uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) dar ordem de parada ao veículo. O motorista não obedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade, percorrendo cerca de 30 quilômetros até ser abordado pelos policiais.Durante a vistoria, foram encontrados 18 fardos de maconha no veículo. De acordo com a polícia, o motorista confessou que havia carregado a droga em Teodoro Sampaio (SP) e que faria o transporte até Cotia.Além da droga, o veículo e dois celulares foram apreendidos. A Polícia Rodoviária estima que a apreensão represente um prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão ao tráfico de drogas.O motorista foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Marília, onde permaneceu à disposição da Justiça.