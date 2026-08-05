Cotia terá mudança brusca no tempo e ventania forte na sexta-feira, aponta previsão

Atuação de ciclone extratropical deve aumentar a instabilidade e favorecer ventos fortes, com rajadas de até 63 km/h

Foto: Arquivos Cotia e Cia

Cotia deve enfrentar uma mudança significativa nas condições do tempo nos próximos dias, com aumento da nebulosidade, pancadas de chuva e trovoadas. O destaque fica para a sexta-feira (7), quando a previsão aponta para ventos fortes e rajadas que podem chegar a 63 km/h no município.



Sexta-feira terá ventos mais fortes



Na sexta-feira, o tempo fica mais instável em Cotia. A temperatura deve cair, com mínima prevista de 15°C e máxima de 20°C. O dia começa com muitas nuvens e períodos de sol, mas há previsão de pancadas de chuva e trovoadas durante a tarde.



O principal alerta, porém, é para a intensidade dos ventos. A previsão aponta rajadas de até 63 km/h em Cotia, superiores às esperadas para a quinta-feira.



A umidade relativa do ar também deve ficar elevada, podendo chegar a 100%.





Inmet emite alerta para ventos de até 100 km/h



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta terça-feira (4) um alerta laranja de perigo para ventos fortes para a próxima sexta-feira. O aviso abrange áreas da Grande São Paulo e da faixa litorânea sul do Estado.



Segundo o instituto, os ventos podem atingir velocidades entre 60 km/h e 100 km/h em algumas áreas. Ao todo, 45 municípios paulistas estão na área de abrangência do alerta.



Entre os riscos associados ao fenômeno estão queda de árvores, destelhamento de imóveis e danos em edificações e plantações.



O Inmet também mantém um alerta amarelo para vendaval, com previsão de ventos entre 40 km/h e 60 km/h em áreas de São Paulo e de outros estados.



Ciclone extratropical provoca mudança no tempo



Segundo o Inmet, a intensificação dos ventos está relacionada a um intenso ciclone extratropical de baixa pressão.



A meteorologista Taís Cortez, do instituto, explicou que existe possibilidade de ocorrência de ventos intensos, mas ressaltou que o fenômeno previsto para esta sexta-feira é diferente do sistema que provocou ventos fortes na semana anterior.



O fenômeno é conhecido como ciclogênese explosiva, ou “ciclone bomba”, quando um sistema de baixa pressão se intensifica rapidamente e dá origem a um ciclone extratropical de maior intensidade.



Para a Grande São Paulo, a mudança no tempo deve ser acompanhada principalmente na sexta-feira, quando, além da queda nas temperaturas e das pancadas de chuva, os ventos devem ganhar força.





Previsão para Cotia



Quinta-feira (6):

🌡️ Mínima: 14°C

🌡️ Máxima: 25°C

🌧️ Chuva: 0,4 mm

💨 Rajadas: até 46 km/h

⛈️ Pancadas de chuva e trovoadas à noite



Sexta-feira (7):

🌡️ Mínima: 15°C

🌡️ Máxima: 20°C

🌧️ Chuva: 3,1 mm

💨 Rajadas: até 63 km/h

⛈️ Pancadas de chuva e trovoadas à tarde



A recomendação é que moradores fiquem atentos às atualizações da previsão e aos alertas meteorológicos, principalmente na sexta-feira, diante da possibilidade de ventos fortes e queda de árvores ou outros objetos.

De acordo com a previsão meteorológica, a quinta-feira (6) ainda terá períodos de sol entre muitas nuvens, com temperaturas variando entre 14°C e 25°C. Durante a noite, há possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.A previsão indica 36% de chance de chuva, com acumulado estimado em 0,4 milímetro. As rajadas de vento podem chegar a 46 km/h.