Exército movimenta tropas em Ibiúna e chama atenção de moradores; saiba o que aconteceu

Movimentação de militares e veículos na região fez moradores questionarem o que estava acontecendo; atividade fazia parte de um exercício da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada

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A movimentação de militares e veículos do Exército Brasileiro chamou a atenção de moradores de Ibiúna nos últimos dias. A presença das tropas despertou dúvidas entre a população, mas a atividade fazia parte de um treinamento militar realizado na região.



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Prefeitura havia comunicado a atividade



A movimentação foi previamente informada pela Prefeitura de Ibiúna, que alertou os moradores sobre a circulação de militares e veículos relacionados ao exercício.



A atividade também teve uma etapa preparatória no sábado (1º), quando o 4º Batalhão de Infantaria Mecanizado (4º BiMec) realizou, em Osasco, o chamado apronto operacional das tropas da 11ª Brigada.



O exercício teve caráter de adestramento militar, ou seja, foi realizado para treinamento e preparação das tropas, e não se tratou de uma ocorrência de segurança pública.



O que é a 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada



A 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, conhecida como Brigada Anhanguera, é uma grande unidade do Exército Brasileiro sediada no Estado de São Paulo.



A brigada reúne diferentes organizações militares e realiza regularmente exercícios destinados ao treinamento e ao aprimoramento operacional de suas tropas.



Atividades como a realizada na região de Ibiúna permitem que os militares pratiquem deslocamentos, organização das tropas, planejamento e resposta a situações simuladas. A movimentação foi previamente informada pela Prefeitura de Ibiúna, que alertou os moradores sobre a circulação de militares e veículos relacionados ao exercício.A atividade também teve uma etapa preparatória no sábado (1º), quando o 4º Batalhão de Infantaria Mecanizado (4º BiMec) realizou, em Osasco, o chamado apronto operacional das tropas da 11ª Brigada.O exercício teve caráter de adestramento militar, ou seja, foi realizado para treinamento e preparação das tropas, e não se tratou de uma ocorrência de segurança pública.A 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, conhecida como Brigada Anhanguera, é uma grande unidade do Exército Brasileiro sediada no Estado de São Paulo.A brigada reúne diferentes organizações militares e realiza regularmente exercícios destinados ao treinamento e ao aprimoramento operacional de suas tropas.Atividades como a realizada na região de Ibiúna permitem que os militares pratiquem deslocamentos, organização das tropas, planejamento e resposta a situações simuladas.

O exercício ocorreu no domingo (2) e envolveu tropas da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada (Brigada Anhanguera).Uma das atividades realizadas foi a chamada “Marcha para o Combate”, com deslocamento das tropas de Osasco até a região de Ibiúna.Durante o treinamento, os militares também participaram de Problemas Militares Simulados (PMS), exercícios que reproduzem situações que podem ocorrer em uma operação e servem para testar o preparo e a capacidade de resposta das tropas.