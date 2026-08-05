Shopping em Cotia entra em acordo milionário para venda de participações

Operação envolve um dos principais centros de compras da região e faz parte de uma movimentação que reúne empreendimentos de diferentes cidades
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A Vinci Compass fechou um acordo para vender participações em nove shopping centers por R$ 573 milhões. Entre os empreendimentos envolvidos está o Shopping Granja Viana, em Cotia, do qual a empresa pretende vender 15%.
A negociação foi feita pela Vinci por meio do VISC11, fundo imobiliário que reúne investimentos em shopping centers. O comprador é a Tivio Capital, empresa controlada pelo Bradesco, que está preparando um novo fundo imobiliário para realizar a operação.
Além do shopping de Cotia, o acordo envolve participações em empreendimentos de Presidente Prudente, Rio de Janeiro, Natal, Curitiba, Recife e Fortaleza.
A venda representa cerca de 11% da receita gerada pelos imóveis que fazem parte do VISC11. O valor negociado também ficou aproximadamente 10% acima do valor estimado em avaliações dos empreendimentos.
Como será a negociação
Para comprar as participações, a Tivio está criando o Tivio Malls Opportunities II, um novo fundo imobiliário que pretende captar R$ 467 milhões e terá prazo de cinco anos.
O pagamento à Vinci será feito em etapas: 50% do valor será pago no fechamento da operação, enquanto o restante será dividido em três parcelas.
A conclusão do negócio ainda depende da captação dos recursos necessários pelo novo fundo.
Caso a Tivio consiga captar mais dinheiro do que o valor inicialmente previsto, poderá adquirir também participações em outros dois shoppings que fazem parte do VISC11: o Ilha Plaza Shopping e o Madureira Shopping, ambos no Rio de Janeiro.
O que acontece com o VISC11
Mesmo vendendo parte dos empreendimentos, o VISC11 continuará tendo participação financeira nos ativos. Isso ocorrerá porque o fundo ficará com 20% das cotas do novo fundo criado pela Tivio, no valor estimado de R$ 116 milhões.
Na prática, a operação permite ao VISC11 levantar dinheiro com a venda de parte dos imóveis, mas ainda manter uma exposição financeira aos empreendimentos.
A negociação faz parte da estratégia da Vinci de reorganizar os investimentos do VISC11, vendendo participações em alguns imóveis para direcionar recursos a outras oportunidades.
O novo fundo da Tivio terá investimento mínimo de R$ 1 mil e uma meta de retorno de IPCA + 9,75% ao ano.
Texto com informações do portal Pipeline