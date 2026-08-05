Shopping em Cotia entra em acordo milionário para venda de participações

Operação envolve um dos principais centros de compras da região e faz parte de uma movimentação que reúne empreendimentos de diferentes cidades

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A Vinci Compass fechou um acordo para vender participações em nove shopping centers por R$ 573 milhões. Entre os empreendimentos envolvidos está o Shopping Granja Viana, em Cotia, do qual a empresa pretende vender 15%.

A negociação foi feita pela Vinci por meio do VISC11, fundo imobiliário que reúne investimentos em shopping centers. O comprador é a Tivio Capital, empresa controlada pelo Bradesco, que está preparando um novo fundo imobiliário para realizar a operação.Além do shopping de Cotia, o acordo envolve participações em empreendimentos de Presidente Prudente, Rio de Janeiro, Natal, Curitiba, Recife e Fortaleza.A venda representa cerca de 11% da receita gerada pelos imóveis que fazem parte do VISC11. O valor negociado também ficou aproximadamente 10% acima do valor estimado em avaliações dos empreendimentos.Para comprar as participações, a Tivio está criando o Tivio Malls Opportunities II, um novo fundo imobiliário que pretende captar R$ 467 milhões e terá prazo de cinco anos.O pagamento à Vinci será feito em etapas: 50% do valor será pago no fechamento da operação, enquanto o restante será dividido em três parcelas.A conclusão do negócio ainda depende da captação dos recursos necessários pelo novo fundo.Caso a Tivio consiga captar mais dinheiro do que o valor inicialmente previsto, poderá adquirir também participações em outros dois shoppings que fazem parte do VISC11: o Ilha Plaza Shopping e o Madureira Shopping, ambos no Rio de Janeiro.Mesmo vendendo parte dos empreendimentos, o VISC11 continuará tendo participação financeira nos ativos. Isso ocorrerá porque o fundo ficará com 20% das cotas do novo fundo criado pela Tivio, no valor estimado de R$ 116 milhões.Na prática, a operação permite ao VISC11 levantar dinheiro com a venda de parte dos imóveis, mas ainda manter uma exposição financeira aos empreendimentos.A negociação faz parte da estratégia da Vinci de reorganizar os investimentos do VISC11, vendendo participações em alguns imóveis para direcionar recursos a outras oportunidades.O novo fundo da Tivio terá investimento mínimo de R$ 1 mil e uma meta de retorno de IPCA + 9,75% ao ano.