Cotia supera cidades da região em número de guardas municipais; veja comparação

Município conta com 320 agentes, segundo levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública; veja os números de cidades vizinhas

Foto: Vagner Santos





Cotia conta com 320 guardas civis municipais (GCMs), número superior ao registrado em várias cidades da região, segundo a segunda edição do “Raio X das Forças de Segurança Pública do Brasil”, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).



Veja o número de guardas nas cidades da região



Osasco: 503 GCMs

Santana de Parnaíba: 395

Taboão da Serra: 336

Cotia: 320

Embu das Artes: 216

Jandira: 140

Carapicuíba: 93

Vargem Grande Paulista: 48

Pirapora do Bom Jesus: 31



Somadas, as guardas municipais das nove cidades reúnem 2.082 agentes.





Mais de 30 mil guardas em São Paulo



O levantamento aponta que 222 dos 645 municípios paulistas possuem guardas civis municipais. Ao todo, são 30.184 agentes nessas corporações.



O número supera o efetivo da Polícia Civil no estado, que, segundo o estudo, é de 19.420 profissionais.



De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a maior parte das guardas municipais está concentrada em cidades com mais de 50 mil habitantes.



Há limite para o número de GCMs



O estudo também aponta que pelo menos 44 municípios brasileiros ultrapassam o limite de efetivo previsto no Estatuto Geral das Guardas Municipais, estabelecido pela Lei nº 13.022/2014.



A legislação estabelece que o número máximo de guardas deve levar em consideração a população de cada município:



Até 50 mil habitantes: até 0,4% da população;

De 50.001 a 500 mil habitantes: até 0,3%;

Acima de 500 mil habitantes: até 0,2%.



Como o levantamento foi feito



Para chegar aos números, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública cruzou informações de três bases de dados: a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e Emprego; a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC), do IBGE; e o Censo das Guardas, produzido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.



O estudo também apresenta uma relação das guardas civis municipais de todo o país e os respectivos efetivos.

O levantamento reúne dados coletados entre 2023 e 2025 e mostra um crescimento de 12,9% no número de guardas civis municipais e metropolitanas em todo o país. Atualmente, são pouco mais de 107 mil agentes em mais de 1.380 municípios.Na comparação regional, Cotia aparece com um efetivo maior que o de Jandira, Vargem Grande Paulista, Embu das Artes, Carapicuíba e Pirapora do Bom Jesus.Por outro lado, o município fica atrás de Osasco, Santana de Parnaíba e Taboão da Serra, que possuem efetivos maiores.