Saúde, Educação ou Obras? Cotia pede que moradores escolham prioridades para 2027

Consulta pública simula orçamento e permite que população distribua “moedas cotianas” entre áreas como Saúde, Educação, Segurança e Obras

Foto: Prefeitura de Cotia





Se você tivesse 1.500 moedas para decidir como investir em Cotia, para onde mandaria o dinheiro? É justamente essa escolha que a Prefeitura está propondo aos moradores por meio de uma nova consulta pública on-line sobre as prioridades do município para 2027.

Como funciona



Ao participar, o morador assume simbolicamente o papel de gestor público e precisa escolher onde considera mais importante aplicar os recursos disponíveis.



As 1.500 moedas cotianas podem ser distribuídas entre as diferentes áreas do município, de acordo com a avaliação de cada participante sobre as necessidades de Cotia.



A consulta é uma das etapas do chamado Orçamento Participativo, mecanismo que busca incluir a população nas discussões sobre a aplicação dos recursos públicos.



No início deste ano, os moradores já haviam sido convidados a participar de uma consulta relacionada à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).



Entenda o caminho até o orçamento



O planejamento do orçamento municipal ocorre em etapas.



A LDO estabelece as metas e prioridades que vão orientar a elaboração do orçamento do ano seguinte. Já a LOA define a previsão de arrecadação e como os recursos deverão ser distribuídos entre as diferentes áreas da administração.



Todo esse planejamento segue as diretrizes do Plano Plurianual (PPA), que organiza programas, metas e prioridades do governo para um período de quatro anos.



Em Cotia, o planejamento também considera a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, que incluem temas como educação, redução das desigualdades e sustentabilidade.

A iniciativa, conduzida pela Secretaria da Fazenda, faz parte da elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), que estabelece como os recursos públicos deverão ser distribuídos ao longo do próximo ano.Para participar, o morador precisa acessar o formulário e distribuir 1.500 “moedas cotianas” entre diferentes áreas da administração municipal, como Saúde, Educação, Segurança, Obras e outros setores. A proposta é simular, de forma simplificada, as decisões que envolvem a elaboração do orçamento público.A Prefeitura afirma que as respostas serão utilizadas para identificar as principais demandas da população e auxiliar na definição das prioridades para 2027.O formulário está disponível na plataforma oficial da Prefeitura.