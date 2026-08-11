Prefeitura de Cotia se pronuncia sobre problema na coleta de lixo em alguns pontos da cidade

Em resposta ao Cotia & Cia, administração municipal comentou a situação após moradores do Colinas relatarem problemas no serviço

Foto enviada ao Cotia & Cia por moradora do Colinas

receber reclamações de moradores do Colinas de Cotia sobre a falta de coleta no bairro. A Prefeitura de Cotia se pronunciou sobre problemas registrados na coleta de resíduos domiciliares em alguns pontos da cidade. A nota foi enviada ao Cotia & Cia após o portal

Empresa terá 24 horas para apresentar justificativa



Além da retomada do serviço, a Prefeitura determinou que a empresa apresente, no prazo de 24 horas, uma justificativa formal para as interrupções ou irregularidades identificadas.



Também deverá ser entregue um relatório detalhado das rotas e dos serviços realizados e não realizados, incluindo informações sobre veículos, horários e equipes empregadas na operação.



De acordo com o município, a medida permitirá verificar as causas das falhas e o cumprimento das obrigações previstas no contrato.



Prefeitura cobra normalização



A administração municipal afirmou ainda que determinou a adoção de medidas para evitar que os problemas voltem a ocorrer e garantir a continuidade, regularidade e eficiência da coleta, considerada um serviço público essencial.



A Prefeitura informou que está acompanhando a situação e cobrando da empresa a normalização do serviço com a máxima urgência.











Segundo a administração municipal, foram identificadas falhas na realização do serviço em alguns locais do município, o que provocou acúmulo de lixo em vias públicas.Diante da situação, a Prefeitura informou que notificou, nesta segunda-feira (10), a empresa responsável pela coleta e determinou o restabelecimento imediato da regularidade do serviço, com o cumprimento das rotas e frequências previstas em contrato.A empresa também deverá providenciar a retirada dos resíduos que permanecem acumulados nas ruas.