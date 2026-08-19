Moradores denunciam 'caos viário' e falta de fiscalização em avenida da Granja Viana

Um dos principais pontos de reclamação é o desrespeito à sinalização existente na avenida. Segundo os moradores, mesmo com placa indicando a proibição de parar e estacionar, veículos continuam ocupando os espaços regularmente, principalmente nos horários de maior movimento.Vídeos e registros feitos pela própria comunidade mostram situações de fila dupla, veículos estacionados em locais proibidos e dificuldades para a circulação.A situação também seria observada em vias próximas, onde veículos estacionados de maneira irregular acabam reduzindo o espaço disponível para a passagem de outros automóveis e veículos de serviço.Outro ponto levantado é o funcionamento de estabelecimentos que, segundo os moradores, teriam potencial para gerar grande fluxo de veículos.A preocupação é que a movimentação provocada por esses locais seja transferida para a rua, aumentando a disputa por vagas e contribuindo para congestionamentos e filas duplas.Os moradores também questionam se os estabelecimentos que geram maior circulação possuem todas as autorizações necessárias e se foram realizados, quando exigidos, estudos relacionados aos impactos no trânsito e na vizinhança.Segundo os representantes da comunidade, o problema não seria recente. Reclamações e pedidos de fiscalização teriam sido protocolados junto à administração municipal desde 2021, sem que, na avaliação dos moradores, houvesse uma solução definitiva.Os moradores cobram principalmente uma fiscalização mais frequente nos horários considerados críticos, além da verificação da situação dos estabelecimentos existentes na região.Entre as medidas defendidas estão a realização de operações de trânsito, levantamento das autuações aplicadas no trecho e fiscalização das atividades comerciais e das condições de funcionamento dos estabelecimentos.procurou a Prefeitura de Cotia e os setores responsáveis para esclarecer as reclamações apresentadas pelos moradores.A administração municipal foi questionada sobre o número de denúncias registradas desde 2021, as fiscalizações realizadas na região, eventuais autuações, a existência de operações de trânsito e a regularidade dos estabelecimentos instalados no trecho.Também foram solicitadas informações sobre reclamações relacionadas à poluição sonora e sobre eventuais estudos de impacto de trânsito ou de vizinhança.Até o prazo estabelecido para publicação desta reportagem, a Prefeitura não havia respondido aos questionamentos. O espaço permanece aberto para manifestação da administração municipal.