Rodrigo Marques apresenta ‘História de Pescador’ neste domingo em Cotia

Sexto espetáculo solo do humorista será apresentado no Teatro Desafio; veja como adquirir os ingressos

Foto: Lally Zwetzch

O humorista Rodrigo Marques apresenta neste domingo (23), em Cotia, o espetáculo de comédia stand-up “História de Pescador”, seu sexto show solo, atualmente em turnê pelo Brasil.





O espetáculo aposta mais na construção das histórias e na interação com o público do que em uma sequência tradicional de piadas.



O show será realizado às 19h, no Teatro Desafio, localizado na Rua Ametista, 21, no bairro do Maranhão. O espaço possui acesso para pessoas com deficiência.



A apresentação tem classificação de 16 anos e duração aproximada de 90 minutos.



Os ingressos estão anunciados com valores a partir de R$ 38, mais taxa de serviço, em promoção válida nesta quarta-feira (19). O valor promocional corresponde a 62% de desconto sobre o ingresso inteiro e está disponível para qualquer pessoa durante o período da promoção.





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O espetáculo é realizado e produzido pela CASA e Criativu's Produções e Entretenimento. O espetáculo é realizado e produzido pela CASA e Criativu's Produções e Entretenimento.

A apresentação reúne histórias pessoais, experiências de estrada e situações do cotidiano, contadas com humor e exageros que aumentam a cada detalhe, assim como em uma boa história de pescador.