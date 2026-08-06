Quem foi Chico Mendes, ambientalista que dará nome a parque ecológico em Cotia

Espaço que já existe e está fechado há quase 10 anos será revitalizado e rebatizado; nova proposta inclui áreas de lazer, esporte, preservação da biodiversidade e educação ambiental

Chico Mendes. Foto: Arquivo Memorial Chico Mendes

O parque que atualmente leva o nome de Chico Anysio, que está fechado há quase 10 anos, passará a se chamar Parque Ecológico Chico Mendes após a revitalização. A mudança é uma homenagem a um dos principais símbolos brasileiros da defesa da Amazônia e da preservação ambiental. A mudança é uma homenagem a um dos principais símbolos brasileiros da defesa da Amazônia e da preservação ambiental.

Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes (1944-1988), nasceu em Xapuri, no Acre, e foi seringueiro, sindicalista e ativista ambiental. Ele ganhou projeção internacional ao defender a preservação da floresta amazônica e os direitos das comunidades tradicionais que dependiam dela para sobreviver.Chico Mendes defendia que a conservação da floresta poderia caminhar junto com o desenvolvimento econômico e a valorização das populações locais. Sua atuação em defesa dos seringueiros e contra a destruição da Amazônia fez com que se tornasse uma referência mundial na luta ambiental.Seu trabalho recebeu reconhecimento internacional, incluindo o Global 500, concedido pela Organização das Nações Unidas (ONU).Chico Mendes foi assassinado em 22 de dezembro de 1988, em Xapuri. O crime teve repercussão internacional e transformou ainda mais seu nome em um símbolo da preservação da Amazônia, da defesa dos povos da floresta e do desenvolvimento sustentável.A escolha do nome para o parque de Cotia também se relaciona com a nova proposta do espaço. Após a revitalização, o local terá equipamentos voltados não apenas ao lazer e ao esporte, mas também à preservação da biodiversidade e à educação ambiental.Entre as estruturas previstas estão um meliponário, destinado à preservação de abelhas nativas sem ferrão, e um hotel de insetos, que servirá de abrigo para polinizadores e poderá ser utilizado em atividades de educação ambiental.O projeto prevê ainda um playground ecológico integrado à vegetação e um mirante para contemplação da paisagem e observação da fauna e da flora. A proposta é que o espaço, além de oferecer novas opções de lazer aos moradores, tenha a preservação ambiental como uma de suas principais características.