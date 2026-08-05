Cotia começa a transformar parque fechado há quase 10 anos; veja o que será construído no local

De acordo com a prefeitura, espaço passará por ampla transformação, com pista de caminhada, skate, miniquadras e playground ecológico
|Foto: Juliano Barbosa
A Prefeitura de Cotia iniciou as obras de reforma e revitalização do Parque Chico Anysio, espaço que está fechado há quase 10 anos. A área, localizada no município, passará por uma ampla transformação e ganhará novos equipamentos de lazer, esporte, segurança e educação ambiental.
Com a revitalização, o parque também terá o nome alterado e passará a se chamar Parque Ecológico Chico Mendes, em homenagem ao seringueiro, sindicalista e ambientalista que se tornou uma das principais referências mundiais na defesa da Amazônia, dos povos da floresta e do desenvolvimento sustentável.
Com 178.696,28 metros quadrados, o espaço terá sua infraestrutura recuperada e receberá estruturas voltadas à convivência, à prática esportiva e ao contato com a natureza.
Obras começam pela infraestrutura
Segundo a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, a primeira etapa das obras está concentrada na recuperação da infraestrutura do parque.
Um dos principais trabalhos é a correção e readequação da rede de drenagem de águas pluviais que atravessa o espaço. A intervenção é considerada necessária para conter processos erosivos, melhorar o manejo das águas e preparar o terreno para a instalação dos novos equipamentos.
“As equipes realizam a correção e a readequação da rede de drenagem de águas pluviais que atravessa o parque, medida considerada fundamental para conter processos erosivos, melhorar o manejo das águas e preparar o terreno para a implantação dos novos equipamentos”, explicou a secretária do Verde e Meio Ambiente, Raquel Lascane.
|Foto: Juliano Barbosa
Mais segurança e acessibilidade
As edificações destinadas à administração e à segurança também passarão por uma reforma estrutural completa.
Os banheiros públicos serão ampliados e adaptados para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.
O projeto prevê ainda a instalação de câmeras de monitoramento em todo o perímetro do parque. O sistema será integrado ao Smart Cotia, central de monitoramento da Guarda Civil Municipal (GCM), permitindo o acompanhamento do espaço em tempo integral.
As edificações destinadas à administração e à segurança também passarão por uma reforma estrutural completa.
Os banheiros públicos serão ampliados e adaptados para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.
O projeto prevê ainda a instalação de câmeras de monitoramento em todo o perímetro do parque. O sistema será integrado ao Smart Cotia, central de monitoramento da Guarda Civil Municipal (GCM), permitindo o acompanhamento do espaço em tempo integral.
O que será construído no parque
Depois da conclusão das intervenções de infraestrutura, o Parque Ecológico Chico Mendes deverá contar com novos equipamentos para lazer, esporte e convivência.
Entre as estruturas previstas estão:
- pista de caminhada;
- duas miniquadras X1;
- pista de skate;
- cancha de bocha;
- academia ao ar livre;
- área de convivência;
- playground ecológico integrado à vegetação.
A proposta é oferecer opções de atividades para diferentes faixas etárias e estimular a utilização do espaço pela população.
Parque terá meliponário e hotel de insetos
A revitalização também terá uma forte frente ambiental.
O projeto prevê a implantação de um meliponário, destinado à preservação de abelhas nativas sem ferrão. Também será construído um hotel de insetos, estrutura que servirá como abrigo para polinizadores e poderá ser utilizada em atividades de educação ambiental.
Outro equipamento previsto é um mirante, que será instalado em um ponto estratégico para permitir a contemplação da paisagem e a observação da fauna e da flora.
Novo conceito para o espaço
Criado em 2013, o parque deverá passar por uma transformação para se consolidar como uma área voltada à convivência, esporte, lazer e preservação ambiental.
“A proposta é recuperar uma área que permaneceu por anos com uso limitado e oferecer à população um ambiente mais seguro, acessível e sustentável”, afirmou Raquel Lascane.
A Prefeitura informou que as intervenções serão realizadas em etapas, começando pela recuperação da infraestrutura existente e avançando posteriormente para a implantação dos novos equipamentos.
Homenagem a Chico Mendes
A mudança de nome do espaço é uma homenagem a Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes (1944-1988).
Nascido em Xapuri, no Acre, ele foi seringueiro e sindicalista e se tornou uma das principais vozes em defesa da preservação da Amazônia e dos direitos das populações tradicionais.
Chico Mendes ganhou projeção internacional ao liderar a luta dos seringueiros e defender um modelo de desenvolvimento que conciliasse a atividade econômica com a conservação da floresta e a valorização das comunidades que dependem dela.
Seu trabalho recebeu reconhecimento internacional, incluindo o Global 500, concedido pela Organização das Nações Unidas (ONU).
Chico Mendes foi assassinado em 22 de dezembro de 1988, em Xapuri. O crime teve grande repercussão no Brasil e no exterior e consolidou sua imagem como símbolo da preservação ambiental, da justiça social e do desenvolvimento sustentável.
A mudança de nome do espaço é uma homenagem a Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes (1944-1988).
Nascido em Xapuri, no Acre, ele foi seringueiro e sindicalista e se tornou uma das principais vozes em defesa da preservação da Amazônia e dos direitos das populações tradicionais.
Chico Mendes ganhou projeção internacional ao liderar a luta dos seringueiros e defender um modelo de desenvolvimento que conciliasse a atividade econômica com a conservação da floresta e a valorização das comunidades que dependem dela.
Seu trabalho recebeu reconhecimento internacional, incluindo o Global 500, concedido pela Organização das Nações Unidas (ONU).
Chico Mendes foi assassinado em 22 de dezembro de 1988, em Xapuri. O crime teve grande repercussão no Brasil e no exterior e consolidou sua imagem como símbolo da preservação ambiental, da justiça social e do desenvolvimento sustentável.