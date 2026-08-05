Cotia começa a transformar parque fechado há quase 10 anos; veja o que será construído no local

De acordo com a prefeitura, espaço passará por ampla transformação, com pista de caminhada, skate, miniquadras e playground ecológico

Foto: Juliano Barbosa

A Prefeitura de Cotia iniciou as obras de reforma e revitalização do Parque Chico Anysio, espaço que está fechado há quase 10 anos. A área, localizada no município, passará por uma ampla transformação e ganhará novos equipamentos de lazer, esporte, segurança e educação ambiental.



Obras começam pela infraestrutura



Segundo a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, a primeira etapa das obras está concentrada na recuperação da infraestrutura do parque.



Um dos principais trabalhos é a correção e readequação da rede de drenagem de águas pluviais que atravessa o espaço. A intervenção é considerada necessária para conter processos erosivos, melhorar o manejo das águas e preparar o terreno para a instalação dos novos equipamentos.



“As equipes realizam a correção e a readequação da rede de drenagem de águas pluviais que atravessa o parque, medida considerada fundamental para conter processos erosivos, melhorar o manejo das águas e preparar o terreno para a implantação dos novos equipamentos”, explicou a secretária do Verde e Meio Ambiente, Raquel Lascane.





Foto: Juliano Barbosa





Mais segurança e acessibilidade



As edificações destinadas à administração e à segurança também passarão por uma reforma estrutural completa.



Os banheiros públicos serão ampliados e adaptados para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.



O projeto prevê ainda a instalação de câmeras de monitoramento em todo o perímetro do parque. O sistema será integrado ao Smart Cotia, central de monitoramento da Guarda Civil Municipal (GCM), permitindo o acompanhamento do espaço em tempo integral.



O que será construído no parque



Depois da conclusão das intervenções de infraestrutura, o Parque Ecológico Chico Mendes deverá contar com novos equipamentos para lazer, esporte e convivência.



Entre as estruturas previstas estão:





pista de caminhada;

duas miniquadras X1;

pista de skate;

cancha de bocha;

academia ao ar livre;

área de convivência;

playground ecológico integrado à vegetação.

A proposta é oferecer opções de atividades para diferentes faixas etárias e estimular a utilização do espaço pela população. A proposta é oferecer opções de atividades para diferentes faixas etárias e estimular a utilização do espaço pela população.



Parque terá meliponário e hotel de insetos



A revitalização também terá uma forte frente ambiental.



O projeto prevê a implantação de um meliponário, destinado à preservação de abelhas nativas sem ferrão. Também será construído um hotel de insetos, estrutura que servirá como abrigo para polinizadores e poderá ser utilizada em atividades de educação ambiental.



Outro equipamento previsto é um mirante, que será instalado em um ponto estratégico para permitir a contemplação da paisagem e a observação da fauna e da flora.



Novo conceito para o espaço



Criado em 2013, o parque deverá passar por uma transformação para se consolidar como uma área voltada à convivência, esporte, lazer e preservação ambiental.



“A proposta é recuperar uma área que permaneceu por anos com uso limitado e oferecer à população um ambiente mais seguro, acessível e sustentável”, afirmou Raquel Lascane.



A Prefeitura informou que as intervenções serão realizadas em etapas, começando pela recuperação da infraestrutura existente e avançando posteriormente para a implantação dos novos equipamentos.





Homenagem a Chico Mendes



A mudança de nome do espaço é uma homenagem a Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes (1944-1988).



Nascido em Xapuri, no Acre, ele foi seringueiro e sindicalista e se tornou uma das principais vozes em defesa da preservação da Amazônia e dos direitos das populações tradicionais.



Chico Mendes ganhou projeção internacional ao liderar a luta dos seringueiros e defender um modelo de desenvolvimento que conciliasse a atividade econômica com a conservação da floresta e a valorização das comunidades que dependem dela.



Seu trabalho recebeu reconhecimento internacional, incluindo o Global 500, concedido pela Organização das Nações Unidas (ONU).



Chico Mendes foi assassinado em 22 de dezembro de 1988, em Xapuri. O crime teve grande repercussão no Brasil e no exterior e consolidou sua imagem como símbolo da preservação ambiental, da justiça social e do desenvolvimento sustentável.

Com a revitalização, o parque também terá o nome alterado e passará a se chamar Parque Ecológico Chico Mendes, em homenagem ao seringueiro, sindicalista e ambientalista que se tornou uma das principais referências mundiais na defesa da Amazônia, dos povos da floresta e do desenvolvimento sustentável.Com 178.696,28 metros quadrados, o espaço terá sua infraestrutura recuperada e receberá estruturas voltadas à convivência, à prática esportiva e ao contato com a natureza.