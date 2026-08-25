Projeto Resgate conquista 10 pódios em competição de karatê no interior de SP

Equipe de Caucaia do Alto e Ibiúna ficou entre as 11 melhores do Estado de São Paulo em competição que reuniu quase 600 atletas

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Coluna Esportes & Cia: O Projeto Resgate, que desenvolve atividades de karatê e kobudô em Caucaia do Alto e Ibiúna, foi destaque na 7ª etapa da Liga ACAK de Karatê, realizada neste domingo, em Valinhos, no interior de São Paulo. : O Projeto Resgate, que desenvolve atividades de karatê e kobudô em Caucaia do Alto e Ibiúna, foi destaque na 7ª etapa da Liga ACAK de Karatê, realizada neste domingo, em Valinhos, no interior de São Paulo.





A competição reuniu 52 academias e quase 600 atletas de diferentes localidades do Estado de São Paulo.



A equipe conquistou 10 pódios e terminou a competição entre as 11 melhores equipes do Estado de São Paulo. Ao todo, foram três medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze.



O desempenho foi celebrado pelo Projeto Resgate, que destacou o resultado como reflexo do trabalho desenvolvido nos treinamentos e da dedicação dos atletas.



Entre os destaques individuais esteve o professor Roberto, atleta e responsável pelo desenvolvimento do Projeto Resgate em Caucaia do Alto e Ibiúna. Ele conquistou a medalha de ouro na categoria Shiai Kumitê, modalidade de combate do karatê, e ficou com a prata no Kata, que envolve a execução de movimentos e técnicas de ataque e defesa de forma sequenciada.



Além de competir, Roberto atua na formação de novos praticantes do esporte. Morador da região, ele ministra aulas voluntárias de karatê em Caucaia do Alto, no bairro Água Espraiada, e também em Ibiúna, contribuindo para levar o esporte a crianças, jovens e adultos.



O trabalho do Projeto Resgate busca utilizar o karatê não apenas como atividade esportiva, mas também como ferramenta de desenvolvimento pessoal. Disciplina, respeito, dedicação e superação estão entre os valores trabalhados durante as atividades.



Para o projeto, cada medalha conquistada representa o resultado de um processo que envolve treinamento e comprometimento dos atletas, além do apoio das pessoas que contribuem para a continuidade das atividades.



