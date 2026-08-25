Cotia avança em índice de transparência e supera cidades da região, aponta levantamento

Município alcançou 62 pontos e ficou em 4º lugar entre 13 cidades avaliadas, mas teve apenas 27,3 pontos na dimensão de Obras Públicas; veja
|Foto: Vagner Santos
Cotia apresentou uma forte evolução no Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP) em 2026 e entrou no grupo dos municípios classificados como “Bom” na avaliação. Com 62 pontos, a cidade ficou na 4ª colocação entre 13 municípios avaliados pelo Observatório Social do Brasil – São Paulo (OSB-SP).
O resultado foi divulgado nesta terça-feira (25) e mostra um avanço de 40,5 pontos em relação à primeira avaliação, realizada em 2024, quando Cotia registrou 21,5 pontos. Segundo o levantamento, a cidade apresentou a maior evolução entre os municípios acompanhados pelo OSB-SP desde 2024.
A avaliação utiliza uma metodologia desenvolvida pela Transparência Internacional – Brasil e considera exclusivamente informações públicas disponíveis nos portais oficiais das prefeituras. O índice verifica aspectos relacionados à transparência, governança pública e participação cidadã.
Cotia fica à frente de cidades da região
Com 62 pontos, Cotia ficou na frente de municípios próximos, como São Roque, que terminou na 6ª colocação, com 50,9 pontos, e Vargem Grande Paulista, que ficou em 11º, com 38 pontos.
O ranking foi liderado por Osasco, com 75,2 pontos, seguido por Itapevi, com 69,3, e São Paulo, com 68,1.
Confira a classificação:
|Imagem: ITPG / Divulgação
Nota de Cotia mais que dobrou desde 2024
A evolução de Cotia chama atenção quando os resultados dos três ciclos de avaliação são comparados.
Em 2024, o município havia obtido 21,5 pontos. Na avaliação de 2026, chegou a 62 pontos, um crescimento de 40,5 pontos.
Além de representar um aumento de quase três vezes na pontuação, a evolução levou Cotia da faixa “Ruim” para “Bom”, de acordo com os critérios do índice.
As classificações utilizadas pelo ITGP são:
- 0 a 19,9: Péssimo;
- 20 a 39,9: Ruim;
- 40 a 59,9: Regular;
- 60 a 79,9: Bom;
- 80 a 100: Ótimo.
Onde Cotia teve melhor desempenho
O índice divide a avaliação em seis dimensões. Em Cotia, a maior pontuação foi registrada em Legislação, com 90 pontos.
Na sequência aparecem:
- Plataformas: 77,6 pontos;
- Comunicação, Engajamento e Participação: 69,2 pontos;
- Administrativo e Governança: 58,8 pontos;
- Transparência Financeira e Orçamentária: 49 pontos;
- Obras Públicas: 27,3 pontos.
O resultado mostra que, apesar da classificação geral “Bom”, existem áreas com desempenho bastante diferente dentro da avaliação.
A principal fragilidade de Cotia foi a dimensão Obras Públicas, com 27,3 pontos.
Obras públicas são principal ponto de atenção
A dimensão de Obras Públicas também foi o principal gargalo entre os 13 municípios avaliados. A média geral nessa categoria foi de apenas 22,7 pontos.
O levantamento verifica se as prefeituras disponibilizam informações básicas sobre as obras contratadas, como objeto, valor, empresa responsável, prazo, situação da execução, atrasos e eventuais paralisações.
A partir dos resultados, o Observatório Social do Brasil – São Paulo recomenda que as prefeituras mantenham portais de obras atualizados e organizem as informações em páginas de fácil acesso.
A entidade também recomenda a divulgação dos dados sobre a execução física e financeira dos contratos e a manutenção dessas informações disponíveis durante todo o período de execução das obras.
Média dos municípios ficou na faixa “Regular”
Apesar de quatro cidades terem alcançado a classificação “Bom”, a média dos 13 municípios avaliados ficou em 46,04 pontos, dentro da faixa “Regular”.
Osasco teve o melhor resultado, com 75,2 pontos, enquanto Pirapora do Bom Jesus apresentou a menor pontuação, com 26,8. A diferença entre os dois municípios foi de 48,4 pontos.
A dimensão Plataformas teve o melhor desempenho médio entre os municípios, com 71,6 pontos. Já Obras Públicas apresentou a menor média, de 22,7.
O município de São Paulo, que ficou em terceiro lugar no ranking, obteve 68,1 pontos, mas também teve apenas 22,7 pontos na dimensão de Obras Públicas.
Apesar de quatro cidades terem alcançado a classificação “Bom”, a média dos 13 municípios avaliados ficou em 46,04 pontos, dentro da faixa “Regular”.
Osasco teve o melhor resultado, com 75,2 pontos, enquanto Pirapora do Bom Jesus apresentou a menor pontuação, com 26,8. A diferença entre os dois municípios foi de 48,4 pontos.
A dimensão Plataformas teve o melhor desempenho médio entre os municípios, com 71,6 pontos. Já Obras Públicas apresentou a menor média, de 22,7.
O município de São Paulo, que ficou em terceiro lugar no ranking, obteve 68,1 pontos, mas também teve apenas 22,7 pontos na dimensão de Obras Públicas.
O que o índice avalia
O ITGP avalia a existência e a acessibilidade de informações públicas nos portais oficiais das prefeituras. A análise verifica se os dados estão disponíveis, organizados e acessíveis ao cidadão.
O índice não avalia diretamente a qualidade dos serviços públicos prestados pelos municípios.
A metodologia é desenvolvida pela Transparência Internacional – Brasil e aplicada por organizações da sociedade civil em diferentes territórios.
O Observatório Social do Brasil – São Paulo, responsável pela avaliação dos 13 municípios, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua nas áreas de transparência, educação fiscal, cidadania ativa e acompanhamento da aplicação dos recursos públicos.
Nesta edição, o levantamento contou com apoio financeiro da União Europeia, por meio de um projeto voltado ao fortalecimento da transparência, integridade e espaço cívico para a promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos municípios brasileiros.