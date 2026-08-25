Cotia avança em índice de transparência e supera cidades da região, aponta levantamento

Município alcançou 62 pontos e ficou em 4º lugar entre 13 cidades avaliadas, mas teve apenas 27,3 pontos na dimensão de Obras Públicas; veja

Foto: Vagner Santos

Cotia apresentou uma forte evolução no Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP) em 2026 e entrou no grupo dos municípios classificados como “Bom” na avaliação. Com 62 pontos, a cidade ficou na 4ª colocação entre 13 municípios avaliados pelo Observatório Social do Brasil – São Paulo (OSB-SP).



Cotia fica à frente de cidades da região



Com 62 pontos, Cotia ficou na frente de municípios próximos, como São Roque, que terminou na 6ª colocação, com 50,9 pontos, e Vargem Grande Paulista, que ficou em 11º, com 38 pontos.



O ranking foi liderado por Osasco, com 75,2 pontos, seguido por Itapevi, com 69,3, e São Paulo, com 68,1.



Confira a classificação:





Imagem: ITPG / Divulgação



Nota de Cotia mais que dobrou desde 2024



A evolução de Cotia chama atenção quando os resultados dos três ciclos de avaliação são comparados.



Em 2024, o município havia obtido 21,5 pontos. Na avaliação de 2026, chegou a 62 pontos, um crescimento de 40,5 pontos.



Além de representar um aumento de quase três vezes na pontuação, a evolução levou Cotia da faixa “Ruim” para “Bom”, de acordo com os critérios do índice.



As classificações utilizadas pelo ITGP são: A evolução de Cotia chama atenção quando os resultados dos três ciclos de avaliação são comparados.Em 2024, o município havia obtido 21,5 pontos. Na avaliação de 2026, chegou a 62 pontos, um crescimento de 40,5 pontos.Além de representar um aumento de quase três vezes na pontuação, a evolução levou Cotia da faixa “Ruim” para “Bom”, de acordo com os critérios do índice.As classificações utilizadas pelo ITGP são:

0 a 19,9: Péssimo;

20 a 39,9: Ruim;

40 a 59,9: Regular;

60 a 79,9: Bom;

80 a 100: Ótimo.



Onde Cotia teve melhor desempenho



O índice divide a avaliação em seis dimensões. Em Cotia, a maior pontuação foi registrada em Legislação, com 90 pontos.



Na sequência aparecem:





Plataformas: 77,6 pontos;

Comunicação, Engajamento e Participação: 69,2 pontos;

Administrativo e Governança: 58,8 pontos;

Transparência Financeira e Orçamentária: 49 pontos;

Obras Públicas: 27,3 pontos.

O resultado mostra que, apesar da classificação geral “Bom”, existem áreas com desempenho bastante diferente dentro da avaliação.



A principal fragilidade de Cotia foi a dimensão Obras Públicas, com 27,3 pontos. O resultado mostra que, apesar da classificação geral “Bom”, existem áreas com desempenho bastante diferente dentro da avaliação.A principal fragilidade de Cotia foi a dimensão Obras Públicas, com 27,3 pontos.



Obras públicas são principal ponto de atenção



A dimensão de Obras Públicas também foi o principal gargalo entre os 13 municípios avaliados. A média geral nessa categoria foi de apenas 22,7 pontos.



O levantamento verifica se as prefeituras disponibilizam informações básicas sobre as obras contratadas, como objeto, valor, empresa responsável, prazo, situação da execução, atrasos e eventuais paralisações.



A partir dos resultados, o Observatório Social do Brasil – São Paulo recomenda que as prefeituras mantenham portais de obras atualizados e organizem as informações em páginas de fácil acesso.



A entidade também recomenda a divulgação dos dados sobre a execução física e financeira dos contratos e a manutenção dessas informações disponíveis durante todo o período de execução das obras.





Média dos municípios ficou na faixa “Regular”



Apesar de quatro cidades terem alcançado a classificação “Bom”, a média dos 13 municípios avaliados ficou em 46,04 pontos, dentro da faixa “Regular”.



Osasco teve o melhor resultado, com 75,2 pontos, enquanto Pirapora do Bom Jesus apresentou a menor pontuação, com 26,8. A diferença entre os dois municípios foi de 48,4 pontos.



A dimensão Plataformas teve o melhor desempenho médio entre os municípios, com 71,6 pontos. Já Obras Públicas apresentou a menor média, de 22,7.



O município de São Paulo, que ficou em terceiro lugar no ranking, obteve 68,1 pontos, mas também teve apenas 22,7 pontos na dimensão de Obras Públicas.



O que o índice avalia



O ITGP avalia a existência e a acessibilidade de informações públicas nos portais oficiais das prefeituras. A análise verifica se os dados estão disponíveis, organizados e acessíveis ao cidadão.



O índice não avalia diretamente a qualidade dos serviços públicos prestados pelos municípios.



A metodologia é desenvolvida pela Transparência Internacional – Brasil e aplicada por organizações da sociedade civil em diferentes territórios.



O Observatório Social do Brasil – São Paulo, responsável pela avaliação dos 13 municípios, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua nas áreas de transparência, educação fiscal, cidadania ativa e acompanhamento da aplicação dos recursos públicos.



Nesta edição, o levantamento contou com apoio financeiro da União Europeia, por meio de um projeto voltado ao fortalecimento da transparência, integridade e espaço cívico para a promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos municípios brasileiros.





O resultado foi divulgado nesta terça-feira (25) e mostra um avanço de 40,5 pontos em relação à primeira avaliação, realizada em 2024, quando Cotia registrou 21,5 pontos. Segundo o levantamento, a cidade apresentou a maior evolução entre os municípios acompanhados pelo OSB-SP desde 2024.A avaliação utiliza uma metodologia desenvolvida pela Transparência Internacional – Brasil e considera exclusivamente informações públicas disponíveis nos portais oficiais das prefeituras. O índice verifica aspectos relacionados à transparência, governança pública e participação cidadã.