Doces com maconha eram oferecidos a menores perto de escolas; dono de tabacaria é preso

Proprietário de tabacaria foi preso em flagrante; segundo a polícia, produtos com substâncias derivadas da maconha eram comercializadas e oferecidas a menores

Imagens: Baçanço Geral

A percepção de uma professora sobre mudanças no comportamento de alguns alunos levou a Polícia Militar a descobrir um esquema de venda de produtos contendo substâncias derivadas da maconha nas proximidades de escolas em Carapicuíba. O caso foi divulgado pelo 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (33º BPM/M).







A denúncia levou os policiais até uma tabacaria da região. No estabelecimento, foram localizados chocolates suspeitos, além de outras substâncias ilícitas. De acordo com as informações divulgadas sobre a ocorrência, os produtos teriam sido adulterados com substâncias derivadas da cannabis.



O proprietário do estabelecimento foi preso em flagrante, sob suspeita de tráfico de drogas e de comercialização de produtos capazes de causar dependência química para crianças e adolescentes.

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Segundo a corporação, a professora percebeu que alguns estudantes haviam retornado para a sala de aula apresentando comportamento agressivo e olhos avermelhados. Diante dos sinais, ela decidiu não ignorar a situação e acionou as autoridades.Durante a apuração, os próprios estudantes relataram que doces, sucos e chocolates contendo drogas eram vendidos com facilidade em um estabelecimento próximo e oferecidos também a menores de idade.