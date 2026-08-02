2º DP de Cotia é alvo de operação que investiga esquema de propina envolvendo policiais civis

Investigação apura suspeita de uso da estrutura da Polícia Civil para monitorar cargas de eletrônicos e cobrar dinheiro pela liberação de mercadorias

Foto: Google Street Views





O 2º Distrito Policial de Cotia, na Granja Viana, foi um dos locais alvo de uma operação deflagrada na manhã desta sexta-feira (28) para investigar um suposto esquema de corrupção envolvendo policiais civis de São Paulo.



Suspeita de cobrança para liberar cargas



Segundo a investigação, policiais teriam interceptado cargas de celulares e outros eletrônicos de origem irregular. Em vez de realizar a apreensão integral dos produtos, porém, os agentes são suspeitos de exigir dinheiro dos responsáveis pelas mercadorias para permitir a liberação total ou parcial das cargas.



De acordo com os investigadores, os valores cobrados poderiam chegar a aproximadamente 70% do valor das mercadorias.



Pelo menos quatro episódios identificados desde 2024 teriam resultado em negociações que envolveram cerca de R$ 2,35 milhões em propina, segundo a apuração.



A investigação aponta ainda que parte das mercadorias teria sido formalmente apreendida, enquanto outros produtos permaneceriam fora dos registros oficiais. Dependências policiais também teriam sido utilizadas, segundo os investigadores, para armazenar produtos.



A suspeita é de que os procedimentos fossem utilizados para dar aparência de legalidade às ações.





Mensagens sobre dinheiro



A investigação também identificou mensagens que, segundo o Ministério Público de São Paulo (MP-SP), indicariam a atuação de um intermediário nas negociações entre policiais e empresários.



Em um dos episódios apurados, ocorrido em agosto de 2024, teria sido negociado o pagamento de R$ 700 mil para a liberação de uma carga apreendida.



Segundo os investigadores, parte do dinheiro teria sido transferida por Pix para contas indicadas pelo intermediário, enquanto outra parcela teria sido paga em espécie.



Em mensagens analisadas durante a investigação, aparece uma fotografia de uma caixa de papelão contendo maços de dinheiro. Em um áudio, o conteúdo teria sido chamado de “caixinha da alegria”.



Ainda de acordo com o MP-SP, o intermediário seria responsável por cobrar os pagamentos, fornecer chaves Pix e prestar contas dos valores recebidos em dinheiro.



Policial lotado no 2º DP foi afastado



A investigação também cita um policial civil de 1ª classe que estava lotado no 2º Distrito Policial de Cotia.



Ele não teve a prisão preventiva decretada, mas foi afastado da função pública por determinação judicial. A decisão também determinou o recolhimento de suas credenciais de acesso aos sistemas policiais e proibiu que ele mantenha contato com investigados e testemunhas.



Segundo a apuração, foram identificados 13 acessos realizados com o login funcional do policial no sistema Muralha Paulista/Cortex, relacionados a um veículo posteriormente associado a um dos episódios investigados.



Os investigadores suspeitam que o sistema tenha sido utilizado para monitorar um caminhão ligado a um dos casos sob apuração.



A participação do policial e a finalidade dos acessos ainda são investigadas.





Prisões e buscas



Ao todo, a Justiça expediu sete mandados de prisão preventiva no âmbito da operação. Até a última atualização, cinco pessoas haviam sido presas, entre policiais civis e outros investigados apontados como intermediários ou envolvidos nas negociações.



Um dos alvos é considerado foragido e, segundo a investigação, estaria no Paraguai. Outro policial civil ainda era procurado.



Também foram expedidos 18 mandados de busca e apreensão.



A Justiça autorizou ainda a quebra de sigilos e determinou o bloqueio de até R$ 4 milhões em bens dos investigados.



Os crimes investigados são corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa.





A ação apura a suspeita de que integrantes do grupo teriam utilizado a própria estrutura da Polícia Civil, incluindo sistemas e dependências da corporação, para monitorar cargas de celulares e outros produtos eletrônicos de origem irregular e, posteriormente, cobrar valores para liberar as mercadorias.Além do 2º DP de Cotia, também foram alvo de mandados de busca e apreensão a Delegacia de Santana de Parnaíba e a Delegacia de Embu das Artes.A operação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio da Corregedoria da Polícia Civil e do Departamento de Operações Estratégicas da Polícia Civil (Dope).