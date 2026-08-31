Cotia terá semana de virada no tempo, com chuva forte, queda de temperatura e frio de 8°C

Previsão aponta chuva e trovoadas no início da semana, queda acentuada nas temperaturas e domingo com mínima de 8°C

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A cidade de Cotia deve enfrentar uma semana marcada por mudanças significativas nas condições do tempo. A previsão indica chuvas, trovoadas e variação acentuada de temperatura, com os termômetros caindo gradualmente ao longo dos próximos dias e o frio ganhando força no fim de semana.

Nesta segunda-feira (31), o dia ainda terá períodos de sol, algumas nuvens e possibilidade de chuva passageira. A temperatura deve variar entre 17°C e 26°C, com previsão de 10,4 milímetros de chuva e 43% de chance de precipitação. À noite, o céu fica mais nublado, mas a tendência é de tempo firme. As informações são do Clima Tempo.A mudança fica mais evidente na terça-feira (1º). A previsão aponta céu nublado e chuva forte durante o dia, com possibilidade de pancadas e trovoadas também à noite.As temperaturas caem para 15°C de mínima e 22°C de máxima, enquanto a previsão indica 23,3 milímetros de chuva e impressionantes 99% de probabilidade de precipitação.Também há previsão de ventos mais fortes, com rajadas que podem chegar a 54 km/h.Na quarta-feira (2), a chuva perde força. O dia deve alternar períodos de sol e muitas nuvens, com possibilidade de chuva bastante reduzida.A temperatura continua em queda, variando entre 12°C e 19°C. A previsão aponta apenas 0,4 mm de chuva, embora a possibilidade de precipitação indicada seja de 93%.A quinta-feira (3) deve apresentar uma melhora significativa nas condições do tempo. A previsão indica sol após a diminuição das nuvens pela manhã, com tarde ensolarada e noite de céu limpo.Os termômetros devem marcar entre 11°C e 23°C, sem previsão de chuva.Na sexta-feira (4), o tempo volta a ficar instável. A previsão aponta sol, muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas, principalmente durante a noite.A temperatura sobe novamente, com mínima de 14°C e máxima de 26°C. Há previsão de nevoeiro ao amanhecer e 61% de chance de chuva.O sábado (5) deve começar com períodos de sol, mas a nebulosidade aumenta ao longo do dia. A previsão indica pancadas de chuva no fim da manhã e durante a tarde, com noite chuvosa.A temperatura ficará entre 14°C e 18°C, com previsão de 16 mm de chuva e 84% de chance de precipitação.O frio se intensifica ainda mais no domingo (6). A previsão indica mínima de apenas 8°C e máxima de 15°C, uma das temperaturas mais baixas previstas para a semana.O dia deve ter sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, sem previsão de chuva significativa.