Gangorra do tempo: temperatura sobe 15°C até domingo em Cotia, indica previsão

Foto: Juliano Barbosa



Temperatura sobe 7°C já na quarta-feira



A mudança começa a aparecer na quarta-feira (12). A previsão aponta mínima de 12°C e máxima de 22°C, sete graus acima da máxima registrada na terça-feira.



O céu deve continuar com muitas nuvens e períodos de céu nublado, mas também haverá momentos de sol. Não há previsão de chuva.



Quinta-feira terá máxima de 25°C



Na quinta-feira (13), o aquecimento continua. Os termômetros devem variar entre 14°C e 25°C.



A previsão aponta novamente sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, sem expectativa de chuva significativa.



Com isso, a máxima terá aumentado 10°C em apenas dois dias, passando dos 15°C previstos para terça-feira para os 25°C esperados na quinta.



Sexta e sábado seguem com temperaturas mais altas



A sexta-feira (14) deve manter o cenário mais quente, com mínima de 14°C e máxima de 24°C.



No sábado (15), as temperaturas sobem novamente, com previsão de 15°C de mínima e 26°C de máxima.



Domingo pode ter 30°C



A maior temperatura prevista para os próximos dias deve ser registrada no domingo (16).



Segundo a previsão, os termômetros podem variar entre 15°C e 30°C, mantendo o cenário de sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado.



Assim, considerando a máxima prevista para esta terça-feira, de 15°C, e a máxima de 30°C esperada para domingo, Cotia terá uma diferença de 15°C nas temperaturas máximas ao longo da semana.





Veja a previsão para Cotia



Terça-feira (11)

Mínima: 10°C

Máxima: 15°C



Quarta-feira (12)

Mínima: 12°C

Máxima: 22°C



Quinta-feira (13)

Mínima: 14°C

Máxima: 25°C



Sexta-feira (14)

Mínima: 14°C

Máxima: 24°C



Sábado (15)

Mínima: 15°C

Máxima: 26°C





Domingo (16)

Mínima: 15°C

Máxima: 30°C





Cotia terá uma semana de forte mudança nas temperaturas. A previsão indica uma verdadeira gangorra do tempo: a máxima, que deve ficar em apenas 15°C nesta terça-feira (11), sobe gradualmente ao longo dos próximos dias e pode chegar a 30°C no domingo (16).A diferença de 15°C na temperatura máxima deve ser sentida principalmente a partir desta quarta-feira (12), quando o frio começa a perder força e os termômetros podem atingir 22°C.Nesta terça, o dia será marcado por muitas nuvens e períodos de céu nublado. A temperatura mínima prevista é de 10°C, enquanto a máxima não deve passar dos 15°C.A sensação térmica pode ficar entre 8°C e 11°C.Apesar do tempo fechado, não há previsão de chuva significativa para o município.