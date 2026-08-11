Gangorra do tempo: temperatura sobe 15°C até domingo em Cotia, indica previsão

Termômetros podem marcar apenas 15°C nesta terça-feira, mas máxima deve chegar aos 30°C no domingo; veja a previsão para os próximos dias
|Foto: Juliano Barbosa
Cotia terá uma semana de forte mudança nas temperaturas. A previsão indica uma verdadeira gangorra do tempo: a máxima, que deve ficar em apenas 15°C nesta terça-feira (11), sobe gradualmente ao longo dos próximos dias e pode chegar a 30°C no domingo (16).
A diferença de 15°C na temperatura máxima deve ser sentida principalmente a partir desta quarta-feira (12), quando o frio começa a perder força e os termômetros podem atingir 22°C.
Nesta terça, o dia será marcado por muitas nuvens e períodos de céu nublado. A temperatura mínima prevista é de 10°C, enquanto a máxima não deve passar dos 15°C.
A sensação térmica pode ficar entre 8°C e 11°C.
Apesar do tempo fechado, não há previsão de chuva significativa para o município.
Temperatura sobe 7°C já na quarta-feira
A mudança começa a aparecer na quarta-feira (12). A previsão aponta mínima de 12°C e máxima de 22°C, sete graus acima da máxima registrada na terça-feira.
O céu deve continuar com muitas nuvens e períodos de céu nublado, mas também haverá momentos de sol. Não há previsão de chuva.
Quinta-feira terá máxima de 25°C
Na quinta-feira (13), o aquecimento continua. Os termômetros devem variar entre 14°C e 25°C.
A previsão aponta novamente sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, sem expectativa de chuva significativa.
Com isso, a máxima terá aumentado 10°C em apenas dois dias, passando dos 15°C previstos para terça-feira para os 25°C esperados na quinta.
Sexta e sábado seguem com temperaturas mais altas
A sexta-feira (14) deve manter o cenário mais quente, com mínima de 14°C e máxima de 24°C.
No sábado (15), as temperaturas sobem novamente, com previsão de 15°C de mínima e 26°C de máxima.
Domingo pode ter 30°C
A maior temperatura prevista para os próximos dias deve ser registrada no domingo (16).
Segundo a previsão, os termômetros podem variar entre 15°C e 30°C, mantendo o cenário de sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado.
Assim, considerando a máxima prevista para esta terça-feira, de 15°C, e a máxima de 30°C esperada para domingo, Cotia terá uma diferença de 15°C nas temperaturas máximas ao longo da semana.
Veja a previsão para Cotia
Terça-feira (11)
Terça-feira (11)
Mínima: 10°C
Máxima: 15°C
Quarta-feira (12)
Máxima: 15°C
Quarta-feira (12)
Mínima: 12°C
Máxima: 22°C
Quinta-feira (13)
Máxima: 22°C
Quinta-feira (13)
Mínima: 14°C
Máxima: 25°C
Sexta-feira (14)
Máxima: 25°C
Sexta-feira (14)
Mínima: 14°C
Máxima: 24°C
Sábado (15)
Máxima: 24°C
Sábado (15)
Mínima: 15°C
Máxima: 26°C
Máxima: 26°C
Domingo (16)
Mínima: 15°C
Máxima: 30°C
Máxima: 30°C