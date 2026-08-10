Moradores relatam falta de coleta de lixo há uma semana em bairro de Cotia

Acúmulo de resíduos estaria provocando mau cheiro e atraindo animais; Prefeitura foi procurada e ainda não respondeu sobre o problema

Imagem enviada ao Cotia e Cia

Moradores do Colinas de Cotia relatam problemas na coleta de lixo no bairro. Segundo uma moradora, há cerca de uma semana os resíduos não estariam sendo recolhidos, provocando acúmulo de sacos de lixo nas ruas.

Ainda de acordo com o relato, a situação tem causado mau cheiro e atraído cachorros, que acabam rasgando os sacos e espalhando os resíduos pelas vias., relatou a moradora.A reportagem procurou a Prefeitura de Cotia para saber se o problema foi identificado, qual seria a causa da possível interrupção ou atraso na coleta e quando o serviço deverá ser normalizado.Também foi questionado se outros bairros do município enfrentam problemas semelhantes e se existe um cronograma para a retirada do lixo acumulado.Até a publicação desta reportagem, a Prefeitura não havia enviado resposta. O espaço permanece aberto para manifestação do município.