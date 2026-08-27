Policiais são presos dentro de delegacia após denúncia de extorsão

Dois policiais civis e um PM reformado foram detidos após motorista de aplicativo denunciar cobrança de dinheiro; cédulas marcadas foram usadas na investigação

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Dois policiais civis e um policial militar reformado foram presos em flagrante na noite desta terça-feira (25), dentro do 10º Distrito Policial de Osasco, após uma denúncia de extorsão contra um motorista de aplicativo. As prisões foram posteriormente convertidas em preventivas.

Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, o motorista procurou a Corregedoria da Polícia Civil, na região central de São Paulo, e relatou que teria sido abordado pelos agentes, que exigiram uma quantia em dinheiro e mantiveram contato com ele para combinar a entrega.Durante a investigação, a Corregedoria marcou previamente as cédulas que seriam utilizadas no pagamento. A entrega do dinheiro foi combinada com os policiais e teria ocorrido no próprio endereço do 10º DP de Osasco.Por volta das 19h, o motorista compareceu à delegacia, onde os três agentes foram presos em flagrante. A ocorrência foi encaminhada à Corregedoria da Polícia Civil.Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou as prisões por extorsão qualificada. Segundo a pasta, a autoridade policial solicitou à Justiça a conversão das prisões em flagrante para preventivas e a quebra do sigilo dos dados dos celulares apreendidos, com o objetivo de aprofundar as investigações.O policial militar reformado foi encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes. Já a Corregedoria da Polícia Civil instaurou um procedimento para apurar a conduta dos dois policiais civis envolvidos.As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do caso e a eventual participação dos envolvidos em outros crimes.