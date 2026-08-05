Câmara de Cotia abre investigação contra a Sabesp por falta d’água, vazamentos e problemas nas ruas

Comissão terá 120 dias para investigar possíveis falhas no abastecimento, problemas na qualidade da água, vazamentos, danos às vias públicas e eventuais descumprimentos de obrigações contratuais

Vazamento de água em avenida de Cotia. Foto: Arquivos / Prefeitura de Cotia

A Câmara Municipal de Cotia instaurou oficialmente, durante a sessão ordinária realizada nesta terça-feira (4), a Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Sabesp. O grupo terá a missão de investigar possíveis irregularidades na prestação dos serviços de saneamento básico da Companhia no município.

Quem integra a CEI da Sabesp



Além de Dr. Silvio Cabral na presidência, a comissão será formada pelos seguintes vereadores:





Presidente: Dr. Silvio Cabral

Relator: Alexandre Frota

Membros: Serginho, Castor, Eduardo Nascimento, Peka Santos e Felipe Variedade

O grupo terá prazo inicial de 120 dias para realizar os trabalhos. O período poderá ser prorrogado por mais 120 dias. O grupo terá prazo inicial de 120 dias para realizar os trabalhos. O período poderá ser prorrogado por mais 120 dias.



O que será investigado



De acordo com o requerimento que deu origem à CEI, a comissão deverá apurar uma série de questões relacionadas à atuação da Sabesp em Cotia.



Entre os principais pontos estão:





possíveis descumprimentos das obrigações contratuais assumidas pela Sabesp no município;

reclamações sobre a qualidade da água, incluindo alterações de gosto, odor e coloração;

interrupções frequentes no abastecimento;

vazamentos recorrentes;

demora na execução de reparos;

danos ao pavimento e às vias públicas provocados por intervenções;

falta de recomposição adequada do asfalto após obras;

possíveis falhas na manutenção preventiva da rede;

cobranças consideradas indevidas ou abusivas;

deficiências na expansão e universalização dos serviços de saneamento;

eventual omissão na fiscalização dos serviços;

possível descumprimento de metas previstas em contratos, planos de investimento e normas regulatórias.

Segundo a justificativa apresentada no requerimento, os problemas investigados podem ter impacto sobre áreas como saúde pública, mobilidade urbana, segurança viária, direito do consumidor e desenvolvimento urbano. Segundo a justificativa apresentada no requerimento, os problemas investigados podem ter impacto sobre áreas como saúde pública, mobilidade urbana, segurança viária, direito do consumidor e desenvolvimento urbano.



Comissão poderá convocar representantes e requisitar documentos



Para realizar a investigação, a CEI terá poderes para solicitar documentos e informações relacionadas aos serviços prestados pela concessionária.



Entre as medidas que poderão ser adotadas estão a convocação de representantes da Sabesp, oitiva de testemunhas, solicitação de perícias e auditorias e requisição de informações à Prefeitura de Cotia.



Os vereadores também poderão realizar diligências e inspeções, solicitar apoio técnico e requisitar documentos considerados necessários para a apuração dos fatos.



Ao final dos trabalhos, a comissão poderá elaborar um relatório com as conclusões da investigação e encaminhá-lo ao Ministério Público, Tribunal de Contas e demais órgãos competentes, caso sejam identificadas situações que justifiquem providências por parte dessas instituições.



Reclamações sobre os serviços motivaram investigação



A instauração da CEI ocorre em meio a reclamações relacionadas aos serviços de abastecimento e saneamento prestados no município.



Entre as queixas citadas estão falta d’água, vazamentos, demora na realização de reparos, problemas decorrentes de intervenções nas ruas e questionamentos sobre cobranças.



De acordo com o presidente da comissão, o objetivo será reunir informações, esclarecer as situações apontadas e verificar eventuais responsabilidades.



A CEI também deverá avaliar se as obrigações previstas para a concessionária estão sendo cumpridas e quais medidas podem ser adotadas para melhorar a prestação dos serviços de saneamento à população de Cotia.

Entre os pontos que serão analisados estão possíveis descumprimentos de obrigações contratuais, falhas no abastecimento de água, reclamações relacionadas à qualidade do serviço, vazamentos, demora na realização de reparos e danos causados às vias públicas após intervenções da concessionária.Por escolha dos vereadores que integram a comissão, o Dr. Silvio Cabral foi eleito presidente da CEI. O vereador afirmou que pretende conduzir os trabalhos com transparência e foco nas demandas da população.declarou Cabral.