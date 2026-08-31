Odonto em Pauta: Você acorda com dor de cabeça ou o maxilar cansado?

Você pode estar apertando os dentes sem perceber. Leia a coluna Odonto em Pauta, da Dra. Tatiane Zanholo.
Acordar com dor de cabeça, sentir o rosto cansado ou perceber sensibilidade nos dentes pode parecer consequência de uma noite mal dormida. No entanto, esses sinais também podem estar relacionados ao hábito de apertar ou ranger os dentes, conhecido como bruxismo.
O bruxismo pode acontecer durante o sono, quando a pessoa não percebe o que está fazendo, ou enquanto está acordada. Durante o dia, é comum apertarmos os dentes em momentos de tensão, preocupação ou muita concentração. Muitas vezes, o hábito só é notado quando começam a surgir desconfortos ou alterações nos dentes.
Quais sinais merecem atenção?
Não. O estresse e a ansiedade podem aumentar o apertamento dos dentes, especialmente durante o dia, mas o bruxismo é uma condição que pode envolver diferentes fatores.
Alterações na qualidade do sono, consumo excessivo de cafeína ou álcool, tabagismo, alguns medicamentos e determinados distúrbios do sono também podem estar associados ao problema. Cada situação precisa ser avaliada individualmente.
O que pode acontecer se o problema não for observado?
Nem toda pessoa que aperta ou range os dentes precisará de tratamento. Em alguns casos, o hábito é leve e não provoca danos.
Quando é intenso ou frequente, porém, pode causar desgaste dos dentes, sensibilidade, trincas, fraturas, dores musculares e sobrecarga das estruturas envolvidas na mastigação.
Coroas, restaurações e outros trabalhos odontológicos também podem sofrer danos.
Por isso, identificar os sinais precocemente ajuda a proteger os dentes e evita que pequenas alterações evoluam.
A placa resolve o bruxismo?
A placa odontológica pode ser indicada em algumas situações para proteger os dentes e reduzir os danos provocados pelo apertamento ou ranger. Entretanto, ela não deve ser considerada uma solução única nem utilizada sem avaliação.
Existem diferentes tipos de placas, e a escolha depende das condições dos dentes, da mordida e dos sintomas apresentados. Dispositivos comprados prontos podem não oferecer a adaptação necessária e, em alguns casos, aumentar o desconforto.
O tratamento pode envolver acompanhamento odontológico, cuidados com o sono, redução de hábitos que pioram os sintomas e, quando necessário, avaliação com outros profissionais da saúde.
Se você acorda frequentemente com o maxilar cansado, sente dores ou percebe que seus dentes estão ficando desgastados, vale procurar uma avaliação. Às vezes, o corpo manifesta durante a noite uma tensão que passa despercebida durante o dia.
O bruxismo pode acontecer durante o sono, quando a pessoa não percebe o que está fazendo, ou enquanto está acordada. Durante o dia, é comum apertarmos os dentes em momentos de tensão, preocupação ou muita concentração. Muitas vezes, o hábito só é notado quando começam a surgir desconfortos ou alterações nos dentes.
Quais sinais merecem atenção?
- dor de cabeça, principalmente ao acordar;
- sensação de cansaço ou dor nos músculos do rosto;
- desconforto ao mastigar;
- sensibilidade dentária;
- dentes desgastados, lascados ou com pequenas trincas;
- estalos ou dificuldade para abrir a boca;
- marcas nas laterais da língua;
- restaurações que quebram repetidamente;
- relato de alguém da família que escuta o ranger dos dentes durante a noite.
O estresse é o único responsável?
Não. O estresse e a ansiedade podem aumentar o apertamento dos dentes, especialmente durante o dia, mas o bruxismo é uma condição que pode envolver diferentes fatores.
Alterações na qualidade do sono, consumo excessivo de cafeína ou álcool, tabagismo, alguns medicamentos e determinados distúrbios do sono também podem estar associados ao problema. Cada situação precisa ser avaliada individualmente.
O que pode acontecer se o problema não for observado?
Nem toda pessoa que aperta ou range os dentes precisará de tratamento. Em alguns casos, o hábito é leve e não provoca danos.
Quando é intenso ou frequente, porém, pode causar desgaste dos dentes, sensibilidade, trincas, fraturas, dores musculares e sobrecarga das estruturas envolvidas na mastigação.
Coroas, restaurações e outros trabalhos odontológicos também podem sofrer danos.
Por isso, identificar os sinais precocemente ajuda a proteger os dentes e evita que pequenas alterações evoluam.
A placa resolve o bruxismo?
A placa odontológica pode ser indicada em algumas situações para proteger os dentes e reduzir os danos provocados pelo apertamento ou ranger. Entretanto, ela não deve ser considerada uma solução única nem utilizada sem avaliação.
Existem diferentes tipos de placas, e a escolha depende das condições dos dentes, da mordida e dos sintomas apresentados. Dispositivos comprados prontos podem não oferecer a adaptação necessária e, em alguns casos, aumentar o desconforto.
O tratamento pode envolver acompanhamento odontológico, cuidados com o sono, redução de hábitos que pioram os sintomas e, quando necessário, avaliação com outros profissionais da saúde.
Se você acorda frequentemente com o maxilar cansado, sente dores ou percebe que seus dentes estão ficando desgastados, vale procurar uma avaliação. Às vezes, o corpo manifesta durante a noite uma tensão que passa despercebida durante o dia.
Dra. Tatiane dos Santos Pereira Zanholo
Cirurgiã-dentista
CRO-SP 98.611