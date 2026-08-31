Odonto em Pauta: Você acorda com dor de cabeça ou o maxilar cansado?



Quando é intenso ou frequente, porém, pode causar desgaste dos dentes, sensibilidade, trincas, fraturas, dores musculares e sobrecarga das estruturas envolvidas na mastigação.



Coroas, restaurações e outros trabalhos odontológicos também podem sofrer danos.



Por isso, identificar os sinais precocemente ajuda a proteger os dentes e evita que pequenas alterações evoluam.



A placa resolve o bruxismo?



A placa odontológica pode ser indicada em algumas situações para proteger os dentes e reduzir os danos provocados pelo apertamento ou ranger. Entretanto, ela não deve ser considerada uma solução única nem utilizada sem avaliação.



Existem diferentes tipos de placas, e a escolha depende das condições dos dentes, da mordida e dos sintomas apresentados. Dispositivos comprados prontos podem não oferecer a adaptação necessária e, em alguns casos, aumentar o desconforto.



O tratamento pode envolver acompanhamento odontológico, cuidados com o sono, redução de hábitos que pioram os sintomas e, quando necessário, avaliação com outros profissionais da saúde.



Se você acorda frequentemente com o maxilar cansado, sente dores ou percebe que seus dentes estão ficando desgastados, vale procurar uma avaliação. Às vezes, o corpo manifesta durante a noite uma tensão que passa despercebida durante o dia.

Não. O estresse e a ansiedade podem aumentar o apertamento dos dentes, especialmente durante o dia, mas o bruxismo é uma condição que pode envolver diferentes fatores.Alterações na qualidade do sono, consumo excessivo de cafeína ou álcool, tabagismo, alguns medicamentos e determinados distúrbios do sono também podem estar associados ao problema. Cada situação precisa ser avaliada individualmente.Nem toda pessoa que aperta ou range os dentes precisará de tratamento. Em alguns casos, o hábito é leve e não provoca danos.