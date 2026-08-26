Neymar aceita desafio inusitado proposto por jornalista da Granja Viana: “Não vai fugir, hein?”

Morador da região, Fábio Sormani provocou o camisa 10 do Santos nas redes sociais e sugeriu o confronto; Neymar respondeu que aceita o desafio

Foto: Reprodução





O atacante Neymar, do Santos, entrou em mais uma troca de provocações com a imprensa nas redes sociais. Desta vez, o desafio partiu do jornalista Fábio Sormani, de 69 anos, que afirmou ser capaz de desarmar o camisa 10 em um espaço reduzido.



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Neymar tomou conhecimento da declaração e decidiu responder pelas redes sociais. Em seus stories no Instagram, o jogador aceitou a proposta e ainda provocou o jornalista.



“Tá aceito!! Aparece no CT e faz o tamanho que você quiser. Não vai fugir, hein”, escreveu o atacante, acompanhado de um emoji de risada.

Imagem: Redes sociais



Sormani propõe encontro na Granja Viana



A resposta de Neymar abriu espaço para uma nova provocação. Sormani disse que aceita o desafio, mas pediu que o jogador vá até São Paulo.



“Topo o desafio, mas você vem para SP. É muito trampo ir pra Santos. Pegue o seu helicóptero e venha para cá. Eu moro na Granja Viana, você sabe onde fica”, escreveu o jornalista.

Veja aqui o vídeo.



Novo capítulo



A situação ganhou outro capítulo na noite de terça-feira (25), quando o setorista Lucas Musetti também entrou na conversa e se colocou à disposição para uma possível “segunda edição” do duelo.



“O Sormani é o protagonista! Me deixa para a segunda edição”, publicou Musetti.



Neymar respondeu novamente, desta vez fazendo uma provocação ao jornalista e mencionando uma discussão envolvendo Musetti e o volante Zé Rafael, que deixou o Santos recentemente.



“Você não sabe nem andar, imagina jogar futebol! Vou chamar o Zé Rafael”, escreveu o camisa 10. A situação ganhou outro capítulo na noite de terça-feira (25), quando o setorista Lucas Musetti também entrou na conversa e se colocou à disposição para uma possível “segunda edição” do duelo.publicou Musetti.Neymar respondeu novamente, desta vez fazendo uma provocação ao jornalista e mencionando uma discussão envolvendo Musetti e o volante Zé Rafael, que deixou o Santos recentemente., escreveu o camisa 10. Neymar tomou conhecimento da declaração e decidiu responder pelas redes sociais. Em seus stories no Instagram, o jogador aceitou a proposta e ainda provocou o jornalista.escreveu o atacante, acompanhado de um emoji de risada.

A provocação começou após Sormani comentar a atuação do Santos no empate por 1 a 1 com o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. Em seu canal no YouTube, o jornalista criticou o desempenho da equipe e também fez uma provocação específica ao craque santista., afirmou.