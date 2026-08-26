Cotia terá virada no tempo e temperaturas podem chegar a 30°C no fim de semana

Cotia deve passar por uma rápida mudança nas condições do tempo nos próximos dias. A previsão indica uma sequência que começa com frio e possibilidade de chuva nesta quarta-feira (26) e evolui para sol, calor e baixa umidade no fim de semana.



Temperaturas sobem rapidamente



A mudança começa a aparecer já na quinta-feira (27), quando a mínima deve ficar em 15°C e a máxima chegar a 26°C. A previsão aponta sol entre algumas nuvens, sem expectativa de chuva significativa.



Na sexta-feira (28), o aquecimento continua. Os termômetros podem marcar entre 17°C e 29°C, com períodos de sol e muitas nuvens e previsão de tempo seco.



O fim de semana deve manter o cenário de temperaturas elevadas. No sábado (29), a previsão indica mínima de 19°C e máxima de 30°C, enquanto no domingo (30) os termômetros podem variar entre 20°C e 30°C.



Gangorra térmica



A rápida mudança entre frio e calor é um exemplo da chamada “gangorra térmica”, expressão utilizada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo para descrever a alternância de temperaturas em um curto período.



Esse comportamento está relacionado principalmente à passagem de sistemas meteorológicos, como frentes frias, e à entrada e deslocamento de diferentes massas de ar. Depois da passagem de uma massa de ar mais fria, por exemplo, a chegada de ar quente pode provocar uma elevação rápida das temperaturas.



O fenômeno tende a ser mais comum durante o inverno e nos períodos de transição entre diferentes padrões atmosféricos.



Umidade exige atenção



Com a elevação das temperaturas, a umidade relativa do ar também deve cair. Em Cotia, a previsão indica índices entre 42% e 81% no sábado e entre 43% e 74% no domingo.



A Defesa Civil recomenda que a população acompanhe as previsões e os alertas oficiais. Durante os períodos mais quentes e secos, a orientação é manter a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol e reduzir atividades físicas nos horários de maior calor.



Crianças e idosos merecem atenção especial diante das mudanças bruscas de temperatura.



Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Alertas gratuitos da Defesa Civil também podem ser recebidos por SMS: basta enviar o CEP de interesse para 40199.

Segundo a previsão meteorológica, esta quarta-feira terá períodos de sol entre muitas nuvens e possibilidade de chuva passageira. A temperatura deve variar entre 14°C e 22°C, com 0,8 milímetro de chuva estimada e 66% de possibilidade de precipitação.À noite, o tempo deve ficar firme, apesar da presença de muitas nuvens.