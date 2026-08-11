Mulher é morta a facadas em Osasco; companheiro é preso dois dias depois

Verônica Messias, de 43 anos, foi atacada no bairro do Veloso e não resistiu aos ferimentos

Imagem: TV Bandeirantes

Uma mulher de 43 anos foi morta a facadas no sábado (8), no bairro do Veloso, em Osasco. Verônica Messias foi atacada em uma via pública e não resistiu aos ferimentos.



Suspeito é preso dois dias após o crime



O companheiro de Verônica, Ailton Ribeiro Dourado, de 65 anos, era investigado como principal suspeito do feminicídio.



Ele foi localizado por equipes da Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (10), dois dias após o crime. O homem foi levado ao 8º Distrito Policial de Osasco, onde a prisão foi confirmada pela Polícia Civil.



A ocorrência foi registrada como feminicídio e ameaça e está sendo investigada pela Polícia Civil de Osasco.



O corpo de Verônica foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de perícia. O velório ocorreu no Cemitério Municipal Bela Vista, em Osasco, e o sepultamento foi realizado nesta segunda-feira.



O suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), testemunhas acionaram a Polícia Militar após presenciarem a ocorrência. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram Verônica caída.Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e realizou manobras de reanimação cardiopulmonar por cerca de 24 minutos. A vítima chegou a ser encaminhada para atendimento médico, mas morreu em decorrência dos ferimentos.Ainda de acordo com a SSP, antes de fugir, o homem que teria cometido o ataque também tentou agredir o filho da vítima.