Coleta de lixo é retomada e Formiga aponta problema na empresa: “Nunca atrasei pagamentos”

Segundo o prefeito, não houve atraso nos pagamentos e problema estaria relacionado a questões trabalhistas da empresa responsável pela coleta

Foto encaminhada ao Cotia e Cia

A coleta de lixo está sendo retomada em pontos de Cotia que registraram problemas nos últimos dias. A informação foi divulgada pelo prefeito Welington Formiga nesta terça-feira (11).



Em mensagem compartilhada pelo WhatsApp, o prefeito afirmou que, após a notificação da Prefeitura, os resíduos estão sendo recolhidos.



A Administração Municipal informou anteriormente que notificou a empresa responsável pela coleta após identificar falhas no serviço em alguns pontos da cidade. A empresa foi orientada a restabelecer imediatamente as rotas e frequências previstas em contrato e retirar os resíduos acumulados. Em mensagem compartilhada pelo WhatsApp, o prefeito afirmou que, após a notificação da Prefeitura, os resíduos estão sendo recolhidos.A Administração Municipal informou anteriormente queA empresa foi orientada a restabelecer imediatamente as rotas e frequências previstas em contrato e retirar os resíduos acumulados.



Prefeito comenta estrutura e contrato



Na mensagem, Formiga também afirmou que, quando assumiu a Prefeitura, em 2025, Cotia contava com 14 caminhões para a coleta. Segundo ele, após notificações da Administração, a frota passou para 21 veículos.



O prefeito declarou ainda que a Prefeitura não atrasou pagamentos à empresa e atribuiu a interrupção do serviço a problemas relacionados ao repasse do FGTS pela empresa responsável. Segundo Formiga, a mesma empresa teria enfrentado uma situação semelhante em Embu das Artes, o que teria afetado também Cotia.





"Quando assumi em 2025 tínhamos 14 caminhões, notificamos e foi para 21, e também lembrar que nunca atrasei pagamentos", destacou.



A informação sobre a causa da interrupção foi apresentada pelo prefeito e não foi confirmada pela empresa responsável pelo serviço.



Formiga também afirmou que o contrato com a Enob foi firmado durante a gestão do ex-prefeito Quinzinho Pedroso, é uma parceria público-privada (PPP) e tem vigência até 2030.







