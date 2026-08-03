Motorista de app é condenado a 21 anos de prisão por matar professor a tiros em Cotia

Crime teria sido motivado por ciúmes e terminou com a morte do professor dentro da própria casa, em Cotia; relembre o caso

José Alves, vítima de homicídio em Cotia. Foto: Arquivo pessoal

Walmir da Silva Santos foi condenado a 21 anos, 10 meses e 15 dias de prisão pelo assassinato do professor José Alves de Lima, de 51 anos (foto em destaque), morto a tiros em julho de 2024, no Jardim do Museu, em Cotia. O motorista de aplicativofoi condenado a 21 anos, 10 meses e 15 dias de prisão pelo assassinato do professor José Alves de Lima, de 51 anos (foto em destaque),





A acusação foi conduzida pelo promotor de Justiça Dr. Felipe Bragantini, em conjunto com os assistentes de acusação, os advogados criminalistas Dr. Lucas Anselmo Domingues e Dr. Mauro Cesar Dias Ferreira, que representaram a família de José Alves de Lima durante toda a persecução penal.



Na sentença, o juiz considerou ainda como circunstâncias negativas as condições em que o crime foi praticado, destacando que o homicídio ocorreu durante a madrugada, quando havia menor movimentação de pessoas e menor possibilidade de intervenção de terceiros.



A Justiça também levou em consideração as consequências do assassinato para os filhos de José, que tinham 16 e 10 anos na época do crime.



Outro fator considerado na fixação da pena foi o comportamento atribuído ao réu após o homicídio. Segundo a sentença, Walmir teria retornado para casa e ido dormir, comportamento interpretado pelo juiz como demonstração de frieza e indiferença diante da morte provocada.



Pena passa de 21 anos e cumprimento é imediato



Inicialmente, a pena-base foi fixada em 18 anos e 9 meses de reclusão. Depois, considerando a segunda qualificadora como circunstância agravante, a pena foi elevada para 21 anos, 10 meses e 15 dias de prisão.



O juiz determinou o regime inicial fechado e estabeleceu o cumprimento imediato da pena com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a soberania das decisões do Tribunal do Júri.



Com isso, Walmir da Silva Santos permanece preso e deverá iniciar o cumprimento da condenação em regime fechado.



O Cotia e Cia não conseguiu contato com a defesa de Walmir. O espaço segue aberto para manifestações.