Investigado por esfaquear procurador é preso escondido em Cotia

Homem de 20 anos foi localizado em apartamento no Parque Rincão; vítima foi atacada dentro da casa do pai do investigado e sofreu diversas perfurações

Giulian foi vítima de ataque em maio deste ano. Foto: Redes sociais

A Polícia Civil prendeu na manhã da última sexta-feira (31), em Cotia, Gabriel Conceição Costa, de 20 anos, investigado pela tentativa de homicídio do procurador do município de São Paulo Giulian Salvador de Lima Regis, de 30 anos. A vítima foi esfaqueada em maio, dentro de uma residência no Parque Rincão.



O ataque



O crime aconteceu no dia 19 de maio, dentro da casa do pai de Gabriel, em Cotia. Segundo o boletim de ocorrência, Giulian foi atacado com golpes de faca e sofreu diversas perfurações pelo corpo.



Giulian e Gabriel mantinham um relacionamento e, segundo o registro policial, moravam juntos havia aproximadamente três meses no Centro de São Paulo.



Na época do crime, Giulian havia assumido o cargo de procurador do município de São Paulo. Ele também atuava como professor do Estratégia Concursos e é ex-delegado da Polícia Civil de Minas Gerais.



Segundo o depoimento do pai do investigado, ele havia saído para trabalhar, mas retornou para casa após ser dispensado por causa da garoa. Ao chegar, encontrou o carro do casal estacionado em frente ao imóvel.



Quando tentou entrar na residência, Gabriel teria pedido que ele aguardasse do lado de fora, alegando que estava conversando com Giulian.



Pouco depois, os dois saíram da casa e o pai do investigado percebeu que Giulian estava enrolado em uma toalha ensanguentada. Diante da situação, decidiu socorrê-lo e levou a vítima para a UPA Atalaia.



Ainda segundo o depoimento, Gabriel teria dito que levaria Giulian ao hospital, mas o pai não permitiu e realizou o socorro. O homem também relatou ter considerado suspeito o comportamento do filho, que, segundo ele, não aparentava estar nervoso ou alterado.



A Guarda Civil Municipal foi acionada na unidade de saúde. Quando os agentes e o pai do investigado retornaram à residência, Gabriel já havia fugido. No sofá da sala, foram encontrados vestígios de sangue.



A vítima foi posteriormente transferida para o Hospital Regional de Cotia. As informações fornecidas não detalham o estado de saúde atual de Giulian.



Investigação



Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio e fraude processual. A suspeita é de que a cena do crime tenha sido alterada antes da fuga do investigado.



A prisão temporária cumprida nesta sexta-feira é resultado do trabalho investigativo realizado pela equipe da Delegacia de Polícia de Cotia, que conseguiu identificar o local onde Gabriel estava escondido.



O investigado permanece preso e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

A prisão ocorreu durante uma operação realizada por policiais da Delegacia de Polícia de Cotia, vinculada à Delegacia Seccional de Carapicuíba (Demacro). Foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão expedidos pela Justiça.Após um trabalho de investigação, os policiais identificaram o imóvel onde Gabriel estaria escondido. Ele foi localizado em um apartamento na Rua José Menino, no Parque Rincão, e capturado sem intercorrências.Durante a ação, os agentes também apreenderam o celular do investigado, que deverá ser analisado no prosseguimento das investigações.Gabriel foi levado à Delegacia de Polícia de Cotia, onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.O mandado de prisão temporária tem prazo de 30 dias e foi expedido no âmbito das investigações relacionadas ao caso.