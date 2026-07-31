Homem morto na frente do filho em Cotia era seguido desde o dia anterior, diz delegada

O filho da vítima, de 10 anos, foi atingido de raspão em um dos braços. Ele não corre risco de vida.

O homem morto a tiros na manhã desta sexta-feira (31), em Cotia, estava sendo seguido desde o dia anterior, segundo a delegada Mônica Gamboa, responsável pela investigação do caso.

Identificado como Moises Lopes da Silva Sobrinho, de 55 anos, foi assassinado quando levava o filho à escola na Estrada Manoel Lages do Chão, em Cotia.

Em entrevista coletiva, a delegada informou que a Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a esclarecer a dinâmica e a motivação do crime.

"São dois indivíduos em uma moto, provavelmente uma emboscada, pois desde ontem essa vítima já estava sendo perseguida. A gente tem testemunhas que desde ontem havia pessoas cercando o condomínio, como se estivesse aguardando o melhor momento para cometer o crime. Certamente esperaram o momento dele sair para levar o filho na escola", afirmou.

O filho da vítima, de 10 anos, foi atingido de raspão em um dos braços. Ele foi socorrido ao Hospital de Cotia, onde permanece internado. Segundo a polícia, o estado de saúde é estável e não há risco de morte.