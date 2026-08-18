Motociclista morre após colisão com caminhão na Rodovia Castello Branco

Acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (17), no km 30, em Jandira
|Foto: Artesp
Um motociclista morreu após se envolver em uma colisão com um caminhão e uma caminhonete na noite desta segunda-feira (17), na Rodovia Castello Branco (SP-280), em Jandira. O acidente aconteceu por volta das 18h15, no km 30, sentido oeste.
Segundo informações da concessionária, a motocicleta trafegava pelo corredor entre as faixas quando colidiu lateralmente com um caminhão e, na sequência, com uma caminhonete S10. O motociclista perdeu o controle, tombou e ficou sob o caminhão. Ele morreu no local.
Os condutores do caminhão e da caminhonete não ficaram feridos. A faixa 2 ficou interditada até as 19h20, e a área zebrada permaneceu bloqueada até 0h47. A ocorrência foi acompanhada pela Polícia Técnica, e as circunstâncias do acidente serão apuradas.