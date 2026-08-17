Cliente agride funcionário durante confusão por chave de veículo em restaurante japonês de Cotia

Vídeo mostra momento em que funcionário é atacado durante discussão na saída do restaurante; estabelecimento afirma que chave foi encontrada dentro da bolsa do casal

Imagens: Redes sociais

Um vídeo de uma câmera de segurança mostra parte de uma confusão que terminou com um garçom agredido dentro do Toki Sushi, restaurante japonês localizado em Cotia. O episódio aconteceu durante o jantar deste domingo (16).



Confusão teria começado por causa de chave



Após o episódio, o Toki Sushi publicou uma nota nas redes sociais para apresentar sua versão sobre o caso.



Segundo o restaurante, um casal chegou ao estabelecimento, realizou a refeição e, no momento da saída, iniciou uma discussão relacionada à chave do veículo e ao sistema de valet.



De acordo com o Toki Sushi, um dos garçons tentou ajudar a controlar a situação, mas acabou sendo agredido e ficou ferido.



Ainda segundo o estabelecimento, o casal teria alegado que a chave do veículo havia sido solicitada pelo restaurante. No entanto, após a confusão, a chave teria sido encontrada dentro da própria bolsa do casal.



O restaurante também afirmou que não havia manobrista no local naquele momento.



Restaurante afirma que tomou medidas



Na nota publicada após o episódio, o Toki Sushi lamentou o ocorrido e afirmou que está tomando as medidas cabíveis para preservar e resguardar o funcionário envolvido.



O estabelecimento informou ainda que está reunindo registros e informações relacionados ao caso.



O restaurante reforçou que não compactua com qualquer tipo de violência ou agressão contra seus colaboradores e afirmou manter o compromisso de oferecer um ambiente seguro e respeitoso para clientes e funcionários.



Até o momento, não foram divulgadas informações sobre eventual registro de ocorrência policial ou sobre as providências adotadas pelos envolvidos.









As imagens mostram uma discussão na área de entrada e saída do estabelecimento, com várias pessoas próximas. Em determinado momento, um homem de camiseta escura avança contra um funcionário e ocorre uma agressão. Outras pessoas que estavam no local intervêm para separar os envolvidos.A gravação não mostra o início da discussão e, portanto, não permite identificar pelas imagens o que teria provocado o confronto.