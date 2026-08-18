Corpo de homem é encontrado próximo à linha 8-Diamante em Carapicuíba

Polícia investiga hipótese de que vítima tenha sido deixada no local; identidade ainda não foi divulgada

Imagem: Balanço Geral

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta terça-feira (18), em um trecho da Linha 8-Diamante, entre as estações General Miguel Costa e Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo.







A Polícia foi acionada e esteve no local. Até o momento, a identidade da vítima e as circunstâncias da morte não foram divulgadas. As informações são do programa Balanço Geral, da TV Record.Segundo a reportagem, uma das linhas de investigação considera a possibilidade de que o corpo tenha sido deixado no local, hipótese que deverá ser esclarecida durante as investigações.