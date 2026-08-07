Motociclista morre após bater de frente com van no Rodoanel

Acidente aconteceu durante a madrugada desta sexta-feira (7), em uma alça de acesso do Rodoanel Mário Covas, em Embu das Artes

Imagem: Artesp

Um motociclista morreu após se envolver em uma colisão frontal com uma van durante a madrugada desta sexta-feira (7), em uma alça de acesso do Rodoanel Mário Covas, na altura de Embu das Artes.



De acordo com a dinâmica apurada no local, a Yamaha XTZ 150 trafegava na contramão da alça quando colidiu frontalmente com uma Fiat Ducato, utilizada como van/perua de mercadorias.



O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A vítima foi retirada por uma funerária por volta das 5h40.



O ocupante da van ficou ileso, segundo o registro da ocorrência.



Perícia e remoção dos veículos



A perícia foi realizada no local por volta das 5h05 e, cerca de 20 minutos depois, os veículos aguardavam a liberação da Polícia Militar Rodoviária para serem removidos.



A moto e a van foram retiradas da via às 6h13, quando também foi encerrada a interdição parcial da alça, que havia começado às 2h16.



Apesar da ocorrência, não houve interdição total do dispositivo.





Segundo informações registradas pelo Centro de Controle Multimodal (CCM), da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente aconteceu por volta das 2h16.