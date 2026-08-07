Cotia Rodeio Fest volta atrás em parceria com site de apostas e anuncia "pista solidária"

Publicação sobre a parceria foi retirada das redes sociais; organização não explicou o motivo da mudança e agora oferece ingressos gratuitos mediante retirada antecipada

Imagem: Divulgação

O Cotia Rodeio Fest 2026 voltou atrás na parceria que havia anunciado com um site de apostas para a distribuição de ingressos. A publicação que divulgava a ação foi retirada das redes sociais do evento e, até o momento, a organização não informou o motivo da mudança.



Veja o que pode ser doado



21 de agosto: 1 kg de macarrão ou 1 kg de arroz;

22 de agosto: 1 litro de óleo ou 1 pacote de café;

28 de agosto: 1 kg de ração para cachorro ou gato;

29 de agosto: 1 kg de feijão ou 1 pacote de extrato de tomate.

Segundo a organização, o alimento deve ser levado no dia do evento junto com o ingresso. Não é necessário imprimir o ingresso.



A doação, porém, não substitui o ingresso. Quem levar apenas o alimento não terá acesso ao evento. É necessário fazer previamente a retirada gratuita pelo site oficial. Segundo a organização, o alimento deve ser levado no dia do evento junto com o ingresso. Não é necessário imprimir o ingresso.A doação, porém, não substitui o ingresso. Quem levar apenas o alimento não terá acesso ao evento. É necessário fazer previamente a retirada gratuita pelo site oficial.



Crianças também precisam de ingresso



A organização informou ainda que crianças com 11 anos ou mais precisam ter ingresso para entrar no Cotia Rodeio Fest.



O festival será realizado nos dias 21, 22, 28 e 29 de agosto, no Aeródromo Nascimento, no bairro Das Pedras, em Cotia.



A programação terá atrações como Leonardo, Natanzinho Lima, Matheus Fernandes, Zé Neto & Cristiano, Gustavo Mioto, Simone Mendes, Alok, Bruno & Marrone, Filho do Piseiro e Lucylla & Lucyana.



Mudança ocorreu sem explicação



A parceria com o site de apostas havia sido divulgada anteriormente nas redes sociais do Cotia Rodeio Fest, com a promessa de distribuição de ingressos mediante cadastro na plataforma. A publicação, entretanto, foi posteriormente retirada.



O evento não informou publicamente o motivo pelo qual desistiu da parceria. A nova comunicação passou a concentrar a distribuição dos ingressos na modalidade Pista Solidária, com retirada gratuita e incentivo à doação de alimentos.



Para garantir o ingresso, o público deve acessar o site oficial do Cotia Rodeio Fest e fazer a retirada antecipadamente.

No lugar da promoção anterior, o festival passou a divulgar a “Pista Solidária”, modalidade que permite ao público retirar gratuitamente os ingressos para as quatro noites do evento por meio do site oficial do Cotia Rodeio Fest.A organização estabeleceu o limite de dois ingressos por CPF por dia.A doação de alimentos não é obrigatória, mas o evento pede que o público contribua com produtos diferentes de acordo com a data da programação.