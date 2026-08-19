Moradores relatam vazamento de fossa de escola estadual em Cotia; veja VÍDEO

OUTRO LADO: Secretaria de Educação de SP informou ao Cotia e Cia que vistoria foi programada para esta quarta-feira (19)

Imagens concedidas ao Cotia e Cia

Moradores da comunidade do Mandelinha, em Cotia, relatam problemas provocados por um vazamento na EE Kenkiti Simomoto, que utiliza sistema de fossa. Segundo uma moradora, o vazamento estaria avançando para a comunidade localizada ao lado da unidade e chegando a algumas residências.

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Secretaria programou vistoria



Procurada pelo Cotia & Cia, a Secretaria de Estado da Educação informou que uma vistoria no local já estava programada para esta quarta-feira (19).



A inspeção deverá avaliar as condições da estrutura e identificar a origem do problema para definir as medidas necessárias para a solução do vazamento.



Até o momento, não foram informados pela Secretaria detalhes sobre a extensão do problema, as condições da fossa ou se houve contaminação de áreas residenciais.

















De acordo com o relato, a situação já durava mais de uma semana e vinha causando transtornos aos moradores. A direção da escola teria informado à comunidade que um chamado havia sido aberto junto à Secretaria de Estado da Educação (Seduc) no dia 11 de agosto para solicitar providências.