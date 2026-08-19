Itapevi realiza 17º Encontro dos Devotos de Nossa Senhora Aparecida neste sábado

Procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida sai do Parque da Cidade às 16h e segue até o Ginásio de Esportes, onde haverá missa e show

Foto: Divulgação





Itapevi recebe neste sábado (22) o 17º Encontro dos Devotos de Nossa Senhora Aparecida, evento que reúne paróquias e comunidades católicas do município em uma programação de fé, oração e convivência.



Missa, música e adoração



No Ginásio de Esportes, às 18h, será celebrada a Santa Missa, presidida pelo bispo diocesano Dom João Bosco, com a participação dos padres das paróquias de Itapevi.



Após a celebração, às 20h, a Banda Arkanjos se apresenta para o público. O encontro termina às 21h30, com um momento de adoração e bênção do Santíssimo Sacramento.



A programação também contará com praça de alimentação. O evento é organizado pelas comunidades e paróquias, com apoio da Prefeitura de Itapevi e da Diocese de Osasco.



Tradição em Itapevi



Realizado tradicionalmente no mês de agosto, o Encontro dos Devotos integra o calendário religioso do município. A iniciativa foi instituída por legislação municipal, que prevê a realização do evento no quarto sábado de agosto.



A Prefeitura orienta os participantes a se programarem para os deslocamentos durante a procissão, já que haverá circulação de fiéis pelas vias centrais da cidade.



Programação



14h: concentração e louvor – Parque da Cidade

15h: Santo Terço

16h: procissão até o Ginásio de Esportes

18h: Santa Missa

20h: show da Banda Arkanjos

21h30: adoração e bênção do Santíssimo Sacramento

A programação começa às 14h, no Parque da Cidade, com a concentração dos devotos e um momento de louvor. Às 15h, será realizado o Santo Terço e, às 16h, a imagem de Nossa Senhora Aparecida seguirá em procissão pelas ruas da região central até o Ginásio de Esportes.O percurso passa pelo Viaduto José Novaes, Corredor Oeste, rotatória da Cohab e Avenida Rubens Caramez, antes da chegada ao ginásio.