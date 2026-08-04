Jogador do São Paulo é preso após atropelar e matar idoso de 84 anos em Barueri

Nicolas Bosshardt, lateral-esquerdo do Tricolor, teria permanecido no local e prestado socorro à vítima; polícia investiga suspeita de “racha”

Foto: Divulgação

O lateral-esquerdo do São Paulo, Nicolas Bosshardt, foi preso após se envolver em um acidente que terminou com a morte de um homem de 84 anos, na noite desta segunda-feira (3), em Barueri.



Jogadores estavam com Nicolas



O boletim também registra os depoimentos dos jogadores Ryan Francisco e Igor Teixeira Felisberto, que estavam com Nicolas antes do acidente.



Segundo o documento, os três haviam saído de um jantar no restaurante Rascal, localizado no Shopping Iguatemi, antes do atropelamento.



O caso segue sob investigação das autoridades, que deverão apurar as circunstâncias do acidente e a eventual participação dos envolvidos em uma disputa de velocidade.

As informações foram divulgadas pelo ge e confirmadas pelo Arquibancada Tricolor.De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, identificada como Paulo Rodrigues, atravessava a Alameda Rio Negro, em frente ao Shopping Iguatemi Alphaville, por volta das 21h53, quando foi atingida por uma BMW 220i conduzida por Nicolas.O idoso foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado a um pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.Segundo as informações divulgadas, Nicolas permaneceu no local e prestou socorro à vítima.Polícia investiga suspeita de “racha”O boletim de ocorrência registra o relato de uma testemunha que afirmou ter visto dois veículos trafegando em alta velocidade pela Alameda Rio Negro momentos antes do atropelamento. O outro veículo seria um Honda Civic branco.Ainda segundo o depoimento, após encontrar a vítima caída na via, a testemunha questionou os motoristas sobre a velocidade e se eles estariam disputando um “racha”.Conforme registrado no documento, os dois condutores teriam admitido que trafegavam em alta velocidade, mas afirmaram que haviam reduzido a velocidade no trecho onde ocorreu o atropelamento. Eles também negaram que ainda estivessem disputando a corrida naquele momento.O veículo conduzido por Nicolas foi apreendido, assim como o celular do jogador.