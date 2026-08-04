Homem procurado pela Justiça é preso após ser identificado pelo Smart Cotia

Homem foi identificado durante abordagem a uma motocicleta que trafegava na contramão, na região central da cidade

Foto: Divulgação

O sistema de monitoramento inteligente Smart Cotia auxiliou a Guarda Civil Municipal (GCM) na localização de um homem procurado pela Justiça durante um patrulhamento preventivo na região central de Cotia.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Cotia, os guardas avistaram uma motocicleta trafegando na contramão. Ao perceberem a presença da viatura, os dois ocupantes tentaram fugir, mas foram abordados na Rua Santa Teresa.Durante a abordagem, nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, o passageiro demonstrou nervosismo, não portava documentos e apresentou informações contraditórias sobre sua identidade.Diante da situação, os agentes realizaram uma consulta por meio do Sistema Muralha Paulista, integrado ao programa Smart Cotia. A ferramenta confirmou que o homem era procurado pela Justiça.Com o apoio de outra equipe da GCM, os dois ocupantes e a motocicleta foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Cotia.Após a confirmação da identidade e da situação judicial do passageiro, a autoridade policial ratificou a prisão por captura de procurado e determinou o registro da ocorrência.