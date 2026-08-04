Cotia Rodeio Fest fecha parceria com site de apostas e oferece ingressos gratuitos

Ação permite que maiores de 18 anos se cadastrem na plataforma para receber acesso ao evento, que terá shows de Leonardo, Zé Neto & Cristiano, Alok e Bruno & Marrone

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O Cotia Rodeio Fest 2026 terá uma ação da GetBet para distribuição de ingressos ao público. A iniciativa permite que maiores de 18 anos façam um cadastro na plataforma e recebam acesso ao evento, de acordo com as condições da promoção.

A ação é voltada exclusivamente para maiores de 18 anos e a organização alerta para oO Cotia Rodeio Fest será realizado nos dias 21, 22, 28 e 29 de agosto, no Aeródromo Nascimento, no bairro Das Pedras, em Cotia. A programação reúne nomes do sertanejo, piseiro e da música eletrônica.Entre as principais atrações estão Leonardo, Natanzinho Lima, Matheus Fernandes, Zé Neto & Cristiano, Gustavo Mioto, Simone Mendes, Alok, Bruno & Marrone, Filho do Piseiro e Lucylla & Lucyana.ProgramaçãoA abertura, em 21 de agosto, terá Natanzinho Lima, Leonardo e Matheus Fernandes. No dia seguinte, 22 de agosto, será a vez de Zé Neto & Cristiano e Gustavo Mioto.O festival retorna em 28 de agosto, com Simone Mendes e Alok. O encerramento acontece em 29 de agosto, com Bruno & Marrone, Filho do Piseiro e Lucylla & Lucyana.Os ingressos convencionais também estão disponíveis pela Eventim, com opções para noites individuais e passaporte.O evento será realizado no Aeródromo Nascimento, na Rua Beija-Flor, 50, bairro Das Pedras, em Cotia.