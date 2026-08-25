Programa estadual oferece curso profissionalizante gratuito para jovens em Cotia

Formação de Assistente Administrativo, pelo programa Trampolim, terá 60 horas de aulas presenciais no período noturno; saiba mais

Foto: Reprodução

Jovens de 16 a 24 anos têm a oportunidade de participar de um curso gratuito de Assistente Administrativo oferecido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do programa Trampolim. As aulas serão realizadas presencialmente em Cotia, com início previsto para o dia 21 de setembro de 2026.



Quem pode participar



Para participar, é necessário:





Ter entre 16 e 24 anos;

Ser alfabetizado;

Ser residente no Estado de São Paulo.

O curso será realizado no formato presencial, no período noturno, em Cotia.



O curso será realizado no formato presencial, no período noturno, em Cotia.

Serviço



Curso: Assistente Administrativo

Programa: Trampolim – Governo do Estado de São Paulo

Público: jovens de 16 a 24 anos

Início: 21 de setembro de 2026

Horário: 18h30

Carga horária: 60 horas

Formato: presencial

Local das aulas: EM Professor Dr. Osny Fleury da Silveira

Endereço: Estrada Morro Grande, 390 – Parque Santa Rita de Cássia, Cotia



As inscrições são realizadas por meio do programa Trampolim SP.

FAÇA AQUI A INSCRIÇÃO Curso: Assistente AdministrativoPrograma: Trampolim – Governo do Estado de São PauloPúblico: jovens de 16 a 24 anosInício: 21 de setembro de 2026Horário: 18h30Carga horária: 60 horasFormato: presencialLocal das aulas: EM Professor Dr. Osny Fleury da SilveiraEndereço: Estrada Morro Grande, 390 – Parque Santa Rita de Cássia, CotiaAs inscrições são realizadas por meio do programa Trampolim SP.

A formação acontecerá na Escola Municipal Professor Dr. Osny Fleury da Silveira, localizada na Estrada Morro Grande, nº 390, no Parque Santa Rita de Cássia. As aulas serão realizadas no período noturno, a partir das 18h30.Com 60 horas de carga horária, o curso tem como objetivo qualificar os participantes para atividades relacionadas às rotinas administrativas e contribuir para a preparação dos jovens para o mercado de trabalho.Entre os conteúdos previstos estão funções administrativas, relações humanas no ambiente de trabalho, informática, uso de e-mail e telefone como ferramentas de comunicação, organização de agendas e reuniões e arquivamento de documentos.A formação também aborda controle e tramitação de documentos e correspondências, atendimento ao público, elaboração de relatórios e planilhas e acompanhamento de processos administrativos.Os alunos ainda terão contato com conteúdos relacionados a rotinas de apoio em Recursos Humanos e noções básicas de logística.