Funcionário é preso após tentar furtar chocolates de fábrica da Cacau Show em Itapevi

Polícia Militar encontrou dezenas de produtos durante abordagem; caso foi registrado na Delegacia Central da cidade

Foto: PMSP

Um funcionário de uma fábrica de chocolates da Cacau Show, localizada no bairro Ambuitá, em Itapevi, foi preso por furto na noite desta quarta-feira (5), após ser flagrado tentando deixar o estabelecimento com produtos da empresa sem autorização.



Chocolates apreendidos



O funcionário e os representantes da empresa foram encaminhados à Delegacia Central de Itapevi, onde os produtos foram conferidos.



Ao todo, foram apreendidos:





15 caixas de bombons, cada uma com 15 unidades;

40 bombons sortidos embalados;

50 bombons sortidos sem embalagem.

A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que tomou as providências cabíveis. O funcionário foi indiciado por furto e permaneceu preso à disposição da Justiça. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que tomou as providências cabíveis. O funcionário foi indiciado por furto e permaneceu preso à disposição da Justiça.

Policiais militares da 3ª Companhia do 20º BPM/M foram acionados pelo COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a ocorrência na unidade.No local, os policiais fizeram contato com o supervisor da empresa e com um segurança patrimonial. Segundo os relatos, o funcionário havia sido detido pelos próprios responsáveis pela segurança após tentar sair do estabelecimento levando diversos chocolates pertencentes à empresa.Durante a abordagem, os policiais realizaram uma busca pessoal no suspeito, mas não encontraram outros objetos ilícitos. Também foi feita uma consulta aos sistemas policiais, sem registro de restrições em nome do abordado.