Funcionário é preso após tentar furtar chocolates de fábrica da Cacau Show em Itapevi

Polícia Militar encontrou dezenas de produtos durante abordagem; caso foi registrado na Delegacia Central da cidade
|Foto: PMSP
Um funcionário de uma fábrica de chocolates da Cacau Show, localizada no bairro Ambuitá, em Itapevi, foi preso por furto na noite desta quarta-feira (5), após ser flagrado tentando deixar o estabelecimento com produtos da empresa sem autorização.
Policiais militares da 3ª Companhia do 20º BPM/M foram acionados pelo COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a ocorrência na unidade.
No local, os policiais fizeram contato com o supervisor da empresa e com um segurança patrimonial. Segundo os relatos, o funcionário havia sido detido pelos próprios responsáveis pela segurança após tentar sair do estabelecimento levando diversos chocolates pertencentes à empresa.
Durante a abordagem, os policiais realizaram uma busca pessoal no suspeito, mas não encontraram outros objetos ilícitos. Também foi feita uma consulta aos sistemas policiais, sem registro de restrições em nome do abordado.
Chocolates apreendidos
O funcionário e os representantes da empresa foram encaminhados à Delegacia Central de Itapevi, onde os produtos foram conferidos.
Ao todo, foram apreendidos:
- 15 caixas de bombons, cada uma com 15 unidades;
- 40 bombons sortidos embalados;
- 50 bombons sortidos sem embalagem.
A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que tomou as providências cabíveis. O funcionário foi indiciado por furto e permaneceu preso à disposição da Justiça.