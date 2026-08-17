Dia D da Multivacinação terá UBSs abertas em todo o estado de SP neste sábado

Unidades de saúde funcionarão das 8h às 17h para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos

Foto: Governo de SP

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo realiza neste sábado (22) o Dia D da Campanha de Multivacinação. Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de todo o estado estarão abertas das 8h às 17h para que pais e responsáveis possam atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.



Vacinação contra o sarampo



A estratégia de vacinação contra o sarampo também segue em andamento no estado. Desde 3 de agosto, cerca de 660 mil doses da vacina tríplice viral foram aplicadas na capital paulista, Guarulhos e São Bernardo do Campo.



Do total, aproximadamente 500 mil doses foram aplicadas na cidade de São Paulo, 90 mil em Guarulhos e 70 mil em São Bernardo do Campo, segundo dados preliminares.



Nesses três municípios, pessoas de 6 meses a 59 anos podem receber a vacina independentemente do histórico vacinal, desde que sejam respeitados os intervalos entre as doses e as contraindicações.



A estratégia foi adotada após a confirmação de 23 casos de sarampo no estado em 2026.

A orientação é levar a caderneta de vacinação à unidade de saúde. As equipes vão conferir o histórico e aplicar apenas as doses necessárias para iniciar ou completar os esquemas previstos no Calendário Nacional de Vacinação.A campanha começou em 3 de agosto e segue até 1º de setembro, nos 645 municípios paulistas. Ao todo, estão disponíveis 20 vacinas previstas no Programa Nacional de Imunizações (PNI), incluindo doses contra poliomielite, rotavírus, meningite, influenza, Covid-19, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, varicela, hepatite A e HPV.Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a atualização da caderneta é uma das principais estratégias para garantir a proteção contra doenças durante a infância e a adolescência.